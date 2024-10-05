россияне создают фейковые вузы во временно оккупированном Мариуполе - Сопротивление

На базе уничтоженного Азовского морского института во временно оккупированном Мариуполе россияне создали новый "вуз". Об этом сообщают Центр национального сопротивления, передает УНН.

На базе уничтоженного Азовского морского института во временно оккупированном Мариуполе россияне создали новый "вуз". Открытие учреждения приурочили к так называемому воссоединению с рф. Планируется, что учиться здесь будет не менее полутора тысяч студентов. Правда диплом этого "института" не признаются ни в Украине, ни в большинстве стран мира, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что такие "вузы" функционируют по российским стандартам образования, навязывая пропагандистские нарративы и пытаясь создать иллюзию нормальной жизни под оккупацией. Однако выпускники таких заведений оказываются в изоляции, ведь их дипломы фактически не имеют никакой юридической силы за пределами россии.

Центр национального сопротивления в очередной раз обращает внимание на то, что создание псевдовузов является частью более широкой стратегии России по дезинформации и милитаризации молодежи, направленной на то, чтобы лишить людей на оккупированных территориях возможности получить настоящее образование и интегрироваться в мировое сообщество, - резюмировали в ЦНС.

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