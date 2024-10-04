Мариуполь стал центром вывоза похищенных украинских ресурсов - Сопротивление

Мариуполь с начала полномасштабного вторжения террористической страны стал главным центром для вывоза похищенных украинских ресурсов. Об этом сообщают Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Мариуполе, находящемся под временной оккупацией, состоялась торжественная закладка фундамента агро-молла «Четыре сезона». Местные коллаборационисты называют его будущим крупнейшим торгово-логистическим рынком Донбасса для сельскохозяйственной продукции, в частности с хранилищами для зерна, овощей и фруктов. Однако, реальная цель проекта - это создание перевалочного пункта для переправки награбленного украинского имущества в РФ и страны-партнеры.

Захватчики превратили Мариуполь в главный логистический хаб для вывоза ворованного в Украине, начиная от урожая и заканчивая оборудованием с разграбленных предприятий. По данным, с начала года через Мариупольский порт было вывезено более 165 тысяч тонн грузов, среди которых 84,2 тысячи тонн - сельхозпродукция. Оккупанты уже анонсировали планы по увеличению мощностей порта до 4,8 миллиона тонн.

Оккупанты готовятся к вывозу из Мариуполя исторических памятников - Сопротивление