Оккупанты готовятся к вывозу из Мариуполя исторических памятников - Сопротивление

российские оккупанты в Мариуполе Донецкой области прибегли к схеме вывоза с временно оккупированной территории Украины музейных экспонатов и артефактов. Сейчас под угрозой потери - каменные статуи, якобы найденные российскими военными. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Один из таких примеров произошел в Донецкой области. Здесь боевики росгвардии передали Мариупольскому краеведческому музею якобы найденные во время "работ" каменные фигуры, принадлежащие культуре половцев времен XI-XII веков. Найденным надмогильным статуям уже дали оценку "специалисты" музея и обещают в ближайшее время решить их судьбу, - отметили в ЦНС.

Детали

Известно, что со времени, когда Мариупольский краеведческий музей оказался в руках российских коллаборационистов, он стал некой прокладкой, через которую "узакониваются" и вносятся в российский реестр похищенные культурные ценности, принадлежащие Украине. Впоследствии такие экспонаты оказываются в хранилищах и музейных залах рф.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину, одной из первых жертв российских обстрелов стал Мариупольский краеведческий музей. Здание музея было полностью разрушено после попадания снаряда, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Однако главной причиной потери значительной части исторических ценностей стали не столько последствия огня, сколько систематическое уничтожение экспонатов мародерами и российскими военными.

С первых дней оккупации россияне начали вывозить ценные артефакты из музея в оккупированный Донецк. Среди похищенных экспонатов были уникальные предметы исторического и культурного значения, которые символизировали наследие Мариуполя и всего региона. Часть коллекции, включая картины выдающегося художника Архипа Куинджи, оккупантам передала тогдашняя директор музея Наталья капустникова. После этого она сбежала из Мариуполя на территорию россии, фактически предав свой город и культурное наследие Украины, - констатируют в ЦНС.

Напомним,

В марте этого года российские войска разрушили древний курган Дид в Мариуполе, исторический памятник, датированный 5 тысячелетием до нашей эры, нарушая законы о защите культурных ценностей во время войны.