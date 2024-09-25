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Окупанти готуються до вивозу з Маріуполя історичних пам'яток - Спротив

Окупанти готуються до вивозу з Маріуполя історичних пам'яток - Спротив

Київ • УНН

 • 25000 перегляди

Російські окупанти планують вивезти музейні експонати та артефакти з Маріуполя.

російські окупанти в Маріуполі на Донеччині вдалися до схеми вивозу із тимчасово окупованої території України музейних експонатів та артефактів. Наразі під загрозою втрати — кам’яні статуї, нібито знайдені російськими військовими. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Один із таких прикладів стався на Донеччині. Тут бойовики росгвардії передали Маріупольському краєзнавчому музею нібито знайдені під час "робіт" кам’яні постаті, що належать культурі половців часів XI–XII століть. Знайденим надмогильним статуям вже дали оцінку "спеціалісти" музею й обіцяють найближчим часом вирішити їх долю,

- зазначили у ЦНС.

Деталі

Відомо, що від часу, коли Маріупольський краєзнавчий музей опинився в руках російських колаборантів, він став такою собі прокладкою, через котру "узаконюються" та вносяться у російський реєстр викрадені культурні цінності, що належать Україні. Згодом такі експонати опиняються у сховищах та музейних залах рф.  

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, однією з перших жертв російських обстрілів став Маріупольський краєзнавчий музей. Будівля музею була повністю зруйнована після влучення снаряда, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Однак головною причиною втрати значної частини історичних цінностей стали не стільки наслідки вогню, скільки систематичне знищення експонатів мародерами та російськими військовими.

З перших днів окупації росіяни почали вивозити найцінніші артефакти з музею до окупованого Донецька. Серед викрадених експонатів були унікальні предмети історичного та культурного значення, які символізували спадщину Маріуполя та всього регіону. Частину колекції, включаючи картини видатного художника Архипа Куїнджі, окупантам передала тодішня директорка музею наталія капусникова. Після цього вона втекла з Маріуполя на територію росії, фактично зрадивши своє місто та культурну спадщину України,

- констатують у ЦНС.

Нагадаємо

У березні цього року російські війська зруйнували стародавній курган Дід у Маріуполі, історичну пам'ятку, датовану 5 тисячоліттям до нашої ери, порушуючи закони про захист культурних цінностей під час війни.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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