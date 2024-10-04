Маріуполь став центром вивезення викрадених українських ресурсів - Спротив
Київ • УНН
Окупанти перетворили Маріуполь на головний логістичний хаб для вивозу краденого з України. З початку року через порт вивезено понад 165 тисяч тонн вантажів, з них 84,2 тисячі тонн - сільгосппродукція.
Маріуполь з початку повномасштабного вторгнення терористичної країни став головним центром для вивезення викрадених українських ресурсів. Про це повідомляють Центр національного спротиву, передає УНН.
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У Маріуполі, що перебуває під тимчасовою окупацією, відбулося урочисте закладання фундаменту агро-молу "Чотири сезони". Місцеві колаборанти називають його майбутнім найбільшим торгівельно-логістичним ринком Донбасу для сільськогосподарської продукції, зокрема зі сховищами для зерна, овочів та фруктів. Однак, реальна мета проекту - це створення перевалочного пункту для переправлення награбованого українського майна до рф та країн-партнерів.
Загарбники перетворили Маріуполь на головний логістичний хаб для вивозу краденого в Україні, починаючи від врожаю і закінчуючи обладнанням з розграбованих підприємств. За даними, з початку року через Маріупольський порт було вивезено понад 165 тисяч тонн вантажів, серед яких 84,2 тисячі тонн - сільгосппродукція. Окупанти вже анонсували плани щодо збільшення потужностей порту до 4,8 мільйона тонн.
Окупанти готуються до вивозу з Маріуполя історичних пам'яток - Спротив25.09.24, 03:03 • 25000 переглядiв