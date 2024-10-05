рф планує передати окуповані території України під контроль військових злочинців - Спротив

У росії розробили стратегію, яка передбачає передачу влади на тимчасово окупованих територіях України під контроль військових злочинців, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

У кремлі розробили так звану стратегію управління на тимчасово окупованих територіях України під цинічною назвою "врємя героєв". Ідеться про те, що управлінський апарат псевдоутворень "лнр", "днр", а також тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської областей та анексованого Криму поступово передається в руки військових злочинців