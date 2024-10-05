рф планує передати окуповані території України під контроль військових злочинців - Спротив
Київ • УНН
кремль розробив стратегію "врємя героєв" для передачі влади на окупованих територіях України військовим злочинцям. Програма дозволяє інтегрувати їх на керівні посади та контролювати ключові сфери.
У росії розробили стратегію, яка передбачає передачу влади на тимчасово окупованих територіях України під контроль військових злочинців, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
У кремлі розробили так звану стратегію управління на тимчасово окупованих територіях України під цинічною назвою "врємя героєв". Ідеться про те, що управлінський апарат псевдоутворень "лнр", "днр", а також тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської областей та анексованого Криму поступово передається в руки військових злочинців
Зазначається, що відкрита навесні цього року програма "врємя героєв" спрямована на "підвищення професійних навичок" бійців так званої "спеціальної військової операції". Фактично, як повідомляється, ця програма дозволяє путіну інтегрувати військових злочинців на керівні посади, надаючи їм можливість контролювати як окуповані території України, так і ключові сфери в росії.
"Це не лише закріплює вплив кремля, але й дає злочинцям можливість продовжувати репресії та насильство в нових ролях", - зазначили у Центрі нацспротиву.
Окрім цього, як вказано, кремль активно агітує військових, які через стан здоров’я або ж з інших причин уже не можуть брати участі у війні, ставати педагогами. У декількох регіонах рф у педагогічних вищих навчальних закладах запровадили програми перекваліфікації для громадян рф, які брали участь у війні з Україною.
Доповнення
Центр національного спротиву повідомляв, що з наступного року всі українці без російського паспорта на тимчасово окупованих територіях України отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства.