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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф планирует передать оккупированные территории Украины под контроль военных преступников - Сопротивление

рф планирует передать оккупированные территории Украины под контроль военных преступников - Сопротивление

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 06:20  •  7002 просмотра

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кремль разработал стратегию "время героев" для передачи власти на оккупированных территориях Украины военным преступникам. Программа позволяет интегрировать их на руководящие должности и контролировать ключевые сферы.

В россии разработали стратегию, которая предусматривает передачу власти на временно оккупированных территориях Украины под контроль военных преступников, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

В кремле разработали так называемую стратегию управления на временно оккупированных территориях Украины под циничным названием "время героев". Речь идет о том, что управленческий аппарат псевдообразований "лнр", "днр", а также временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской областей и аннексированного Крыма постепенно передается в руки военных преступников

- информирует Центр национального сопротивления.

Отмечается, что открытая весной этого года программа "время героев" направлена на "повышение профессиональных навыков" бойцов так называемой "специальной военной операции". Фактически, как сообщается, эта программа позволяет путину интегрировать военных преступников на руководящие должности, предоставляя им возможность контролировать как оккупированные территории Украины, так и ключевые сферы в россии.

"Это не только закрепляет влияние кремля, но и дает преступникам возможность продолжать репрессии и насилие в новых ролях", - отметили в Центре нацсопротивления.

Кроме этого, как указано, кремль активно агитирует военных, которые по состоянию здоровья или по другим причинам уже не могут участвовать в войне, становиться педагогами. В нескольких регионах рф в педагогических высших учебных заведениях ввели программы переквалификации для граждан рф, которые принимали участие в войне с Украиной.

Дополнение

Центр национального сопротивления сообщал, что со следующего года все украинцы без российского паспорта на временно оккупированных территориях Украины получат статус иностранных граждан или лиц без гражданства.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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