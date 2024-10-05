Налог на бездетность ждет жителей временно оккупированных территорий Украины, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

«Назад в ссср. На россии решили пойти по пути кровавого маршала жукова и будут заставлять рожать пушечное мясо для войн, которые развязывает кремль. Речь идет о введении налога на те семьи, которые не имеют детей», - говорится в сообщении.

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Как сообщает Сопротивление, с соответствующим законопроектом выступил депутат «госдумы» Гурулев. Чиновник предлагает аккумулированные средства тратить в будущем на «патриотическое» воспитание детей-сирот. То есть готовить будущий мобилизационный ресурс для министерства нападения рф.

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Оккупанты продолжают милитаризировать молодежь на временно оккупированных территориях Украины, открывая «военно-исторические» классы. Один из таких классов был открыт в Луганском лицее-интернате, добавили в Сопротивлении.