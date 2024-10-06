росіяни впроваджують для дітей на ТОТ уроки, на яких вчать вбивати - Спротив
Київ • УНН
На окупованих територіях України впроваджують уроки "патріотизму", де дітей вчать вбивати. Московські попи та бойовики закликають молодь вступати до російської армії.
Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Запорізькій області, активно впроваджують уроки так званого патріотизму, залучаючи до цього бойовиків терористичних угруповань "сво". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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На цих уроках дітей навчають, що "Це не просто людина, це - противник. Вбивати ворога - це не гріх", формуючи у них викривлене уявлення про війну, як про щось "правильне" і виправдане.
За інформацією ЦНС, крім учасників війни проти України, масштабну акцію "служу отєчєству" розгорнули на тимчасово окупованій території Запорізької області московські попи. У Мелітополі "батюшки", які водночас є військовослужбовцями росгвардії, закликають дітей вступати до лав російської армії.
Метою таких уроків є формування у молоді лояльності до російської агресії, що є грубим порушенням міжнародних стандартів освіти та прав людини. Окупанти свідомо спотворюють моральні принципи та нормалізують насильство, що викликає серйозне занепокоєння у міжнародної спільноти щодо майбутнього дітей на цих територіях,
Нагадаємо
Як раніше повідомляв Спротив рф має намір запровадити податок для сімей без дітей на окупованих територіях України. Метою є збільшення народжуваності для поповнення мобілізаційного ресурсу та "патріотичне" виховання дітей-сиріт.