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росіяни впроваджують для дітей на ТОТ уроки, на яких вчать вбивати - Спротив

росіяни впроваджують для дітей на ТОТ уроки, на яких вчать вбивати - Спротив

Київ • УНН

 • 42463 перегляди

На окупованих територіях України впроваджують уроки "патріотизму", де дітей вчать вбивати. Московські попи та бойовики закликають молодь вступати до російської армії.

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Запорізькій області, активно впроваджують уроки так званого патріотизму, залучаючи до цього бойовиків терористичних угруповань "сво". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

На цих уроках дітей навчають, що "Це не просто людина, це - противник. Вбивати ворога - це не гріх", формуючи у них викривлене уявлення про війну, як про щось "правильне" і виправдане. 

За інформацією ЦНС, крім учасників війни проти України, масштабну акцію "служу отєчєству" розгорнули на тимчасово окупованій території Запорізької області московські попи. У Мелітополі "батюшки", які водночас є військовослужбовцями росгвардії, закликають дітей вступати до лав російської армії.

Метою таких уроків є формування у молоді лояльності до російської агресії, що є грубим порушенням міжнародних стандартів освіти та прав людини. Окупанти свідомо спотворюють моральні принципи та нормалізують насильство, що викликає серйозне занепокоєння у міжнародної спільноти щодо майбутнього дітей на цих територіях,

- резюмували у Спротиві.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв Спротив рф має намір запровадити податок для сімей без дітей на окупованих територіях України. Метою є збільшення народжуваності для поповнення мобілізаційного ресурсу та "патріотичне" виховання дітей-сиріт.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
zaporizka-oblastЗапорізька область
ukrainaУкраїна
melitopolМелітополь

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