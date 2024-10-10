Рада виключила нардепів-втікачів Дмитрука і Одарченка з комітетів
Київ • УНН
Верховна Рада виключила нардепів Артема Дмитрука і Андрія Одарченка зі складу парламентських комітетів. Обидва депутати незаконно виїхали з України та перебувають під слідством.
Нардепів Артема Дмитрука і Андрія Одарченка, які незаконно виїхали з України, виключили з комітетів Верховної ради, повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
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"Рада підтримала виключення двох депутатів - втікачів зі складу Комітетів", - написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, Одарченко виключити з складу антикорупційного комітету, а Дмитрука - зі складу правоохоронного комітету.
"ЗА" проголосувало 245 нардепів.
Раніше УНН повідомляв, що народні депутати від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Анастасія Радіна та Сергій Іонушас зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови виключення нардепа Андрія Одарченка зі складу комітету з питань антикорупційної політики та Артема Дмитрука зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності.
Нагадаємо
Наприкінці серпня Дмитрук нелегально перетнув кордон із Молдовою, попросив притулок у поліції, а пізніше вилетів до Риму. Згодом ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.
В листопаді минулого року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Андрію Одарченку у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції.
У вересні Вищий антикорупційний суд заочно заарештував нардепа Одарченка, а також стягнув 15 млн гривень застави, внесеної за нього.