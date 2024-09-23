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ВАКС заочно заарештував нардепа Одарченка

ВАКС заочно заарештував нардепа Одарченка

Київ • УНН

 • 15036 перегляди

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував нардепа Андрія Одарченка, підозрюваного у підкупі високопосадовця. Суд також стягнув 15 млн гривень застави, раніше внесеної за Одарченка.

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував нардепа Андрія Одарченка, якого підозрюють у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції. Також суд стягнув 15 млн гривень застави, внесеної за нього. Про це пише УНН із посиланням на засідання суду.

Деталі

Суд постановив: клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу та звернення застави в дохід держави задовольнити. Звернути в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду державного бюджету 15 млн гривень, внесених в якості застави за Одарченка Андрія Миколайовича. Обрати обвинуваченому Одарченку Андрію (...) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

 - сказав суддя.

Нагадаємо

В листопаді минулого року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Андрію Одарченку у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції.

У зв'язку з цим Вищий антикорупційний суд арештував народного депутата Андрія Одарченка з можливістю внесення застави обсягом 15 млн грн. Згодом за Одарченка було внесено заставу в розмірі 15 млн грн.

Прокурор САП повідомляла, що нардеп Андрій Одарченко можливо покинув Україну через Закарпаття. ВАКС ініціював привід Одарченка та розгляне клопотання про його міжнародний розшук.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП

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