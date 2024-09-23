ВАКС заочно заарештував нардепа Одарченка
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд заочно заарештував нардепа Андрія Одарченка, підозрюваного у підкупі високопосадовця. Суд також стягнув 15 млн гривень застави, раніше внесеної за Одарченка.
Вищий антикорупційний суд заочно заарештував нардепа Андрія Одарченка, якого підозрюють у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції. Також суд стягнув 15 млн гривень застави, внесеної за нього. Про це пише УНН із посиланням на засідання суду.
Деталі
Суд постановив: клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу та звернення застави в дохід держави задовольнити. Звернути в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду державного бюджету 15 млн гривень, внесених в якості застави за Одарченка Андрія Миколайовича. Обрати обвинуваченому Одарченку Андрію (...) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Нагадаємо
В листопаді минулого року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Андрію Одарченку у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції.
У зв'язку з цим Вищий антикорупційний суд арештував народного депутата Андрія Одарченка з можливістю внесення застави обсягом 15 млн грн. Згодом за Одарченка було внесено заставу в розмірі 15 млн грн.
Прокурор САП повідомляла, що нардеп Андрій Одарченко можливо покинув Україну через Закарпаття. ВАКС ініціював привід Одарченка та розгляне клопотання про його міжнародний розшук.