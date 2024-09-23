ВАКС заочно арестовал нардепа Одарченко

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал нардепа Андрея Одарченко, которого подозревают в подкупе чиновника Государственного агентства по реконструкции. Также суд взыскал 15 млн гривен залога, внесенного за него. Об этом пишет УНН со ссылкой на заседание суда.

Детали

Суд постановил: ходатайство прокурора об изменении меры пресечения и обращения залога в доход государства удовлетворить. Обратить в доход государства и зачислить в специальный фонд государственного бюджета 15 млн гривен, внесенных в качестве залога за Одарченко Андрея Николаевича. Избрать обвиняемому Одарченко Андрею (...) меру пресечения в виде содержания под стражей - сказал судья.

Напомним,

В ноябре прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу Андрею Одарченко в подкупе чиновника Государственного агентства по реконструкции.

В связи с этим Высший антикоррупционный суд арестовал народного депутата Андрея Одарченко с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. Впоследствии за Одарченко был внесен залог в размере 15 млн грн.

Прокурор САП сообщала, что нардеп Андрей Одарченко возможно покинул Украину через Закарпатье. ВАКС инициировал привод Одарченко и рассмотрит ходатайство о его международном розыске.