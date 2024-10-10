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Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 08:55  •  28956 просмотра

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Верховная Рада исключила нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава парламентских комитетов. Оба депутата незаконно выехали из Украины и находятся под следствием.

Нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко, которые незаконно выехали из Украины, исключили из комитетов Верховной рады, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

"Рада поддержала исключение двух депутатов - беглецов из состава Комитетов", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram. 

По его словам, Одарченко исключить из состава антикоррупционного комитета, а Дмитрука - из состава правоохранительного комитета.

"ЗА" проголосовало 245 нардепов.

Ранее УНН сообщал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Анастасия Радина и Сергей Ионушас зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления исключения нардепа Андрея Одарченко из состава комитета по вопросам антикоррупционной политики и Артема Дмитрука из состава комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним

В конце августа Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим. Впоследствии ГБР объявило Дмитрука в международный розыск.

В ноябре прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу Андрею Одарченко в подкупе чиновника Государственного агентства по реконструкции.

В сентябре Высший антикоррупционный суд заочно арестовал нардепа Одарченко, а также взыскал 15 млн гривен залога, внесенного за него. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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