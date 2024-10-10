Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
Киев • УНН
Верховная Рада исключила нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава парламентских комитетов. Оба депутата незаконно выехали из Украины и находятся под следствием.
Нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко, которые незаконно выехали из Украины, исключили из комитетов Верховной рады, сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
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"Рада поддержала исключение двух депутатов - беглецов из состава Комитетов", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, Одарченко исключить из состава антикоррупционного комитета, а Дмитрука - из состава правоохранительного комитета.
"ЗА" проголосовало 245 нардепов.
Ранее УНН сообщал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Анастасия Радина и Сергей Ионушас зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления исключения нардепа Андрея Одарченко из состава комитета по вопросам антикоррупционной политики и Артема Дмитрука из состава комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Напомним
В конце августа Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим. Впоследствии ГБР объявило Дмитрука в международный розыск.
В ноябре прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу Андрею Одарченко в подкупе чиновника Государственного агентства по реконструкции.
В сентябре Высший антикоррупционный суд заочно арестовал нардепа Одарченко, а также взыскал 15 млн гривен залога, внесенного за него.