Український депутат Артем Дмитрук перетнув кордон із Молдовою та покинув країну: подробиці подій - УП
Київ • УНН
Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон з Молдовою, попросив притулок і вилетів до Риму. Українська сторона оголосила йому підозру.
У суботу нардеп Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон із Молдовою, попросив притулок у поліції, а пізніше вилетів до Риму. Про це повідомляє "Українська правда", передає УНН.
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24 серпня народний депутат України Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон із Молдовою через пункт пропуску "Паланка". За даними "Української правди", депутат пішки перейшов кордон і одразу вирушив до місцевого відділку поліції в Штефан-Воде, де попросив тимчасовий притулок. В українській прикордонній базі немає записів про його офіційний виїзд з України.
Дмитрук згодом прибув до аеропорту Кишинева, де мав вилетіти до Риму. Українські правоохоронці подали запит на його затримання, але через відсутність юридичних підстав це не було реалізовано, і він зміг залишити Молдову.
25 серпня українська сторона офіційно оголосила Дмитруку про підозру, що надало підстави для його затримання в Молдові у разі повернення.
Наразі інформація про подальші переміщення Дмитрука розходиться. Деякі джерела "Української правди" повідомляють, що він вирушив з Рима до Лондона, інші – що наступною точкою його подорожі міг стати Стамбул.
Нагадаємо
Нардепу Артему Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Відтак його викликають до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій.
У Раді заявили, що виїзд Дмитрука за кордон не пов'язаний з робочим відрядженням26.08.24, 17:36 • 28051 перегляд