Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

В субботу нардеп Артем Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим. Об этом сообщает «Украинская правда», передает УНН.

Детали

24 августа народный депутат Украины Артем Дмитрук незаконно пересек границу с Молдовой через пункт пропуска «Паланка». По данным «Украинской правды», депутат пешком перешел границу и сразу отправился в местный участок полиции в Штефан-Воде, где попросил временное убежище. В украинской пограничной базе нет записей о его официальном выезде из Украины.

Дмитрук впоследствии прибыл в аэропорт Кишинева, где должен был вылететь в Рим. Украинские правоохранители подали запрос на его задержание, но из-за отсутствия юридических оснований это не было реализовано, и он смог покинуть Молдову.

25 августа украинская сторона официально объявила Дмитруку о подозрении, что дало основания для его задержания в Молдове в случае возвращения.

Сейчас информация о дальнейших перемещениях Дмитрука расходится. Некоторые источники «Украинской правды» сообщают, что он отправился из Рима в Лондон, другие - что следующей точкой его путешествия мог стать Стамбул.

Напомним,

Нардепу Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Поэтому его вызывают к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.

У Раді заявили, що виїзд Дмитрука за кордон не пов'язаний з робочим відрядженням