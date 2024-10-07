В Раді зареєстрували постанови про виключення нардепів-втікачів Одарченка та Дмитрука із складу комітетів
Київ • УНН
Нардепи від "Слуги народу" зареєстрували проєкт постанови про виключення Одарченка та Дмитрука зі складу комітетів ВР. Обидва депутати перебувають у розшуку за підозрою у кримінальних злочинах.
Народні депутати від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Анастасія Радіна та Сергій Іонушас зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови виключення нардепа Андрія Одарченка зі складу комітету з питань антикорупційної політики та Артема Дмитрука зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності.
Про це пише УНН із посиланням на проєкт постанови №12099.
Деталі
Відповідно до проєкту постанови, пропонується відкликати Андрія Одарченка з посади члена комітету з питань антикорупційної політики та Артема Дмитрука з посади члена комітету з питань правоохоронної діяльності.
Доповнення
Народний депутат Артем Дмитрук, якого українські правоохоронці оголосили в розшук, долучився онлайн до засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Наприкінці серпня Дмитрук нелегально перетнув кордон із Молдовою, попросив притулок у поліції, а пізніше вилетів до Риму. Згодом ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.
Сам Дмитрук підтвердив, що був затриманий у Лондоні, а також про те, що відбувся суд. Щоправда про результати засідання - не повідомив.
В листопаді минулого року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Андрію Одарченку у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції.
У вересні Вищий антикорупційний суд заочно заарештував нардепа Одарченка, а також стягнув 15 млн гривень застави, внесеної за нього.