Нардеп Дмитрук, якого Україна оголосила в розшук, долучився онлайн на засідання комітету ВР за участі поліції

В понеділок, 7 жовтня, народний депутат Артем Дмитрук, якого українські правоохоронці оголосили в розшук, долучився онлайн до засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

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За моєю інформацією, сьогодні Дмитрук дійсно брав участь в засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності і навіть голосував в комітеті за один із законопроєктів