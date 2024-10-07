Нардеп Дмитрук, якого Україна оголосила в розшук, долучився онлайн на засідання комітету ВР за участі поліції
Київ • УНН
Народний депутат Артем Дмитрук, оголошений у розшук, долучився онлайн до засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. За словами Олексія Гончаренка, Дмитрук навіть голосував за один із законопроєктів.
В понеділок, 7 жовтня, народний депутат Артем Дмитрук, якого українські правоохоронці оголосили в розшук, долучився онлайн до засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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За моєю інформацією, сьогодні Дмитрук дійсно брав участь в засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності і навіть голосував в комітеті за один із законопроєктів
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Голова Громадської Ініціативи "Голка" Ірина Федорів додає, що на засіданні комітету в онлайн-режимі були присутні представники Національної поліції.
Нагадаємо
Наприкінці серпня Дмитрук нелегально перетнув кордон із Молдовою, попросив притулок у поліції, а пізніше вилетів до Риму. Згодом ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.
Сам Дмитрук підтвердив, що був затриманий у Лондоні, а також про те, що відбувся суд. Щоправда про результати засідання - не повідомив.