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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нардеп Дмитрук, которого Украина объявила в розыск, присоединился онлайн на заседание комитета ВР с участием полиции

Нардеп Дмитрук, которого Украина объявила в розыск, присоединился онлайн на заседание комитета ВР с участием полиции

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 13:37  •  1171 просмотра

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Народный депутат Артем Дмитрук, объявленный в розыск, присоединился онлайн к заседанию Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. По словам Алексея Гончаренко, Дмитрук даже голосовал за один из законопроектов.

В понедельник, 7 октября, народный депутат Артем Дмитрук, которого украинские правоохранители объявили в розыск, присоединился онлайн к заседанию Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали 

По моей информации, сегодня Дмитрук действительно участвовал в заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и даже голосовал в комитете за один из законопроектов

- пишет Гончаренко. 

Офис генпрокурора готовит материалы для экстрадиции беглого нардепа Дмитрука26 сентября 2024, 14:00 • 15965 просмотров

Дополнение

Председатель Общественной Инициативы «Голка» Ирина Федорив добавляет, что на заседании комитета в онлайн-режиме присутствовали представители Национальной полиции. 

Напомним,

В конце августа Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим. Впоследствии ГБР объявило Дмитрука в международный розыск.

Сам Дмитрук подтвердил, что был задержан в Лондоне, а также о том, что состоялся суд. Правда о результатах заседания - не сообщил.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политикаКриминал и ЧП