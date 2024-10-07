Нардеп Дмитрук, которого Украина объявила в розыск, присоединился онлайн на заседание комитета ВР с участием полиции

В понедельник, 7 октября, народный депутат Артем Дмитрук, которого украинские правоохранители объявили в розыск, присоединился онлайн к заседанию Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

По моей информации, сегодня Дмитрук действительно участвовал в заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и даже голосовал в комитете за один из законопроектов - пишет Гончаренко.

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Дополнение

Председатель Общественной Инициативы «Голка» Ирина Федорив добавляет, что на заседании комитета в онлайн-режиме присутствовали представители Национальной полиции.

Напомним,

В конце августа Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим. Впоследствии ГБР объявило Дмитрука в международный розыск.

Сам Дмитрук подтвердил, что был задержан в Лондоне, а также о том, что состоялся суд. Правда о результатах заседания - не сообщил.