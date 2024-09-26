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Офис генпрокурора готовит материалы для экстрадиции беглого нардепа Дмитрука

Офис генпрокурора готовит материалы для экстрадиции беглого нардепа Дмитрука

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 14:00  •  4270 просмотра

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Офис генпрокурора готовит материалы для экстрадиции нардепа Артема Дмитрука, подозреваемого в нападениях на правоохранителя и военного. Дмитрук, объявленный в международный розыск, был задержан в Лондоне.

Офис генерального прокурора готовит материалы для экстрадиции народного депутата Украины Артема Дмитрука, которого подозревают в совершении нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушении на похищение огнестрельного оружия, причинении потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганства и находится в международном розыске. Сейчас местонахождение депутата установлено. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

В рамках сотрудничества с компетентными органами иностранного государства Офис генпрокурора готовит материалы для выдачи (экстрадиции) народного депутата Украины, который находится в розыске в связи с сокрытием от органов правосудия в Украине. Сейчас местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения 

- говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о нардепе Артеме Дмитруке, которого подозревают в совершении нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушении на похищение огнестрельного оружия, причинении потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве.

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного25 августа 2024, 14:15 • 166745 просмотров

Дополнение

В конце августа Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим.

Впоследствии ГБР объявило Дмитрука в международный розыск.

Также сообщалось, что Дмитрук предстанет перед судом в Лондоне относительно возможной экстрадиции в Украину.

Сам Дмитрук подтвердил, что был задержан в Лондоне, а также о том, что состоялся суд. Правда о результатах заседания - не сообщил.

Павел Башинский

Павел Башинский

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