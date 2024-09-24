Україна просить Британію про екстрадицію нардепа-втікача Дмитрука - ЗМІ

У Лондоні, має відбутись суд щодо можливої екстрадиції до України народного депутата від "Слуги народу" Аретма Дмитрука. Про це пише The Independent, передає УНН.

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Видання наголошує, що запит екстрадицію ґрунтується на звинуваченнях у "хуліганстві" через інцидент, у який він був причетний у 2020 році, коли він намагався силою проникнути на політичну зустріч.

Дмитрук, який є дияконом Української православної церкви, у вівторок буде стверджувати у Вестмінстерському магістратському суді, що він є жертвою політичних утисків з боку уряду Зеленського через його підтримку церкви

Автівка, яка доставляла Дмитрука до кордону, була придбана спеціально зазделегідь - ДБР

Зазначається, що у коментарі для видання Дмитрук розповів, що уряд Великобританії забезпечив йому безпеку після того, як він втік у серпні.

Напередодні судового засідання нардеп також заявив, про політичне переслідування.

Зараз відбувається політичне переслідування мене і моєї сім’ї, проти мене самого за мої політичні погляди та підтримку УПЦ