Автівка, яка доставляла Дмитрука до кордону, була придбана спеціально зазделегідь - ДБР
Київ • УНН
Депутат Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон з Молдовою, використавши спеціально придбану автівку. ДБР встановило обставини та осіб, причетних до незаконного переправлення нардепа за кордон.
Для народного депутата Артема Дмитрука було заздалегідь спеціально придбано автівку для перетину кордону. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"Близько 21:00 нардепа Артема Дмитрука доставили до кордону, після чого він пішки перетнув кордон України. Було виявлено, що автівка, яка доставляла Дмитрука до кордону, була спеціально придбана під цю "операцію", - каже Сапьян.
За її словами, план втечі був придуманий заздалегідь.
Нагадаємо
Нардеп Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон із Молдовою, попросив притулок у поліції, а пізніше вилетів до Рима.
Державне бюро розслідувань встановило обставини та осіб, які незаконно переправили нардепа Дмитрука через державний кордон України.