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ДБР встановило тих, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон

ДБР встановило тих, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон

Київ • УНН

 • 33949 перегляди

Державне бюро розслідувань встановило обставини незаконного перетину кордону народним депутатом. Трьом особам, причетним до організації "втечі" нардепа до Придністров'я, повідомлено про підозру.

Державне бюро розслідувань встановило обставини та осіб, які незаконно переправили нардепа через державний кордон України, повідомили у ДБР у понеділок, пише УНН.

За даними джерел УНН, ідеться про народного депутата Артема Дмитрука. 

Деталі

"Працівники ДБР повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата через державний кордон до т.з Придністров’я", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, у межах кримінального провадження щодо незаконного перетину кордону чинним нардепом, працівники ДБР провели масштабні оперативно-розшукові заходи та зібрали великий масив доказів.

Правоохоронці, як повідомляється, допитали свідків, здійснили аналіз голосових та інтернет з’єднань мобільних операторів зв’язку, вивчили маршрути руху абонентів, які були залучені до схеми.

"У результаті кропіткої роботи встановлено, що депутат 23 серпня 2024 року незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України", - вказали у ДБР.

"Операція" з переправлення, за даними ДБР, була ретельно спланована та завчасно організована.

"Депутат виїхав з Києва близько першої години дня у напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша особа. Завдяки аналізу відео з камер відеоспостереження на автотрасі Київ-Одеса, допиту водія та відпрацюванню низки оперативних версій встановлено, що народний депутат вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини. Близько п’ятої години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев’ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну", - розповіли у ДБР.

"Наразі встановлені всі особи, які організовували "втечу", у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України", - зазначили у ДБР.

Організатор, за даними бюро, має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, "бізнес" з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік.

"Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови", - вказали у ДБР.

Бюро повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення осіб через державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України. Двом заочно, одного фігуранта затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

ДБР підтвердило нелегальний перетин кордону нардепом Дмитруком26.08.24, 15:02 • 14477 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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