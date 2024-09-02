ГБР установило тех, кто помог нардепу Дмитруку выехать за границу

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский ввел новые санкции против коллаборационистов и поддерживающих авиацию РФ

Зеленский ввел новые санкции против коллаборационистов и поддерживающих авиацию РФ

  •  102222 просмотра
Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

  •  100665 просмотра
DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

  •  106839 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  100461 просмотра
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

  •  101679 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  179053 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  177654 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  180250 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  183595 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  178882 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

  •  36296 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  94820 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  76991 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

31 августа 2024, 10:13  •  100379 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

31 августа 2024, 03:09  •  101435 просмотра
Актуальное
ГБР установило тех, кто помог нардепу Дмитруку выехать за границу

ГБР установило тех, кто помог нардепу Дмитруку выехать за границу

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 06:40  •  10538 просмотра

Read in English

Государственное бюро расследований установило обстоятельства незаконного пересечения границы народным депутатом. Трем лицам, причастным к организации «побега» нардепа в Приднестровье, сообщено о подозрении.

Государственное бюро расследований установило обстоятельства и лиц, которые незаконно переправили нардепа через государственную границу Украины, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.

По данным источников УНН, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке. 

Детали

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата через государственную границу в т.н. Приднестровье", - говорится в сообщении.

Как указано, в рамках уголовного производства относительно незаконного пересечения границы действующим нардепом, сотрудники ГБР провели масштабные оперативно-розыскные мероприятия и собрали большой массив доказательств.

Правоохранители, как сообщается, допросили свидетелей, осуществили анализ голосовых и интернет соединений мобильных операторов связи, изучили маршруты движения абонентов, которые были вовлечены в схему.

"В результате кропотливой работы установлено, что депутат 23 августа 2024 года незаконно пересек государственную границу Украины в направлении Республики Молдова в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной службы "Большая Комаровка" пограничного отряда ГПС Украины", - указали в ГБР.

"Операция" по переправке, по данным ГБР, была тщательно спланирована и заблаговременно организована.

"Депутат выехал из Киева около часа дня в направлении Одессы. За рулем авто находился другой человек. Благодаря анализу видео с камер видеонаблюдения на автотрассе Киев-Одесса, допросу водителя и отработке ряда оперативных версий установлено, что народный депутат вышел из машины на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области. Около пяти часов вечера он пересел в другое авто, за рулем которого находился другой фигурант, а также организатор схемы переправки. Около девяти вечера они доставили депутата к границе, после чего он пешком незаконно покинул Украину", - рассказали в ГБР.

"Сейчас установлены все лица, которые организовывали "побег", в том числе со стороны Молдовы. Фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины", - отметили в ГБР.

Организатор, по данным бюро, имеет широкий круг связей, как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах. По оперативным данным, "бизнес" по незаконной переправке за границу военнообязанных у этой группы был поставлен на поток.

"Организатор и один из фигурантов на следующий день также сбежали в Приднестровский участок Молдовы", - указали в ГБР.

Бюро сообщило о подозрениях трем участникам незаконной переправки лиц через государственную границу по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Двум заочно, один фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ДБР підтвердило нелегальний перетин кордону нардепом Дмитруком26 августа 2024, 12:02 • 13987 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
Эксклюзив
Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября
  •  22394 просмотра

Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин
  •  102679 просмотра

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024
  •  108655 просмотра

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 09:32  •  120338 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 08:59  •  113930 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 16:07  •  124142 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
30 августа 2024, 15:48  •  112604 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
30 августа 2024, 15:32  •  106588 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
30 августа 2024, 15:07  •  82371 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 11:26  •  77625 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Популярные

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

  •  101679 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  100461 просмотра
DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

DeepState: силы Обороны зачистили часть Курской области, оккупанты продвинулись в Донецкой области

  •  106839 просмотра
Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

Макрон проведет консультации с экс-президентами по поводу нового премьера

  •  100665 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против коллаборационистов и поддерживающих авиацию РФ

Зеленский ввел новые санкции против коллаборационистов и поддерживающих авиацию РФ

  •  102222 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  179053 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  177654 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  180250 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  183595 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  178882 просмотра

Война

США и посредники представят окончательное соглашение о прекращении огня в Газе

США и посредники представят окончательное соглашение о прекращении огня в Газе

  •  0 просмотра
Из-за ракетной атаки рф на Киев уже трое пострадавших

Из-за ракетной атаки рф на Киев уже трое пострадавших

  •  8243 просмотра
В Сумах из-за ракетного удара рф 18 пострадавших, в том числе 6 детей - ГСЧС

В Сумах из-за ракетного удара рф 18 пострадавших, в том числе 6 детей - ГСЧС

  •  5536 просмотра
Пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" ПВО: задержан информатор российского гру

Пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" ПВО: задержан информатор российского гру

  •  7328 просмотра
Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый

Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый

  •  8751 просмотра

политика

США и посредники представят окончательное соглашение о прекращении огня в Газе

США и посредники представят окончательное соглашение о прекращении огня в Газе

  •  0 просмотра
В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

  •  11559 просмотра
Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

  •  15212 просмотра
Машина, которая доставляла Дмитрука к границе, была приобретена специально заранее - ГБР

Машина, которая доставляла Дмитрука к границе, была приобретена специально заранее - ГБР

  •  9606 просмотра
ГБР установило тех, кто помог нардепу Дмитруку выехать за границу

ГБР установило тех, кто помог нардепу Дмитруку выехать за границу

  •  12714 просмотра

Война

США и посредники представят окончательное соглашение о прекращении огня в Газе

США и посредники представят окончательное соглашение о прекращении огня в Газе

  •  0 просмотра
Из-за ракетной атаки рф на Киев уже трое пострадавших

Из-за ракетной атаки рф на Киев уже трое пострадавших

  •  8243 просмотра
В Сумах из-за ракетного удара рф 18 пострадавших, в том числе 6 детей - ГСЧС

В Сумах из-за ракетного удара рф 18 пострадавших, в том числе 6 детей - ГСЧС

  •  5536 просмотра
Пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" ПВО: задержан информатор российского гру

Пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" ПВО: задержан информатор российского гру

  •  7328 просмотра
Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый

Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый

  •  8751 просмотра

политика

США и посредники представят окончательное соглашение о прекращении огня в Газе

США и посредники представят окончательное соглашение о прекращении огня в Газе

  •  0 просмотра
В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

  •  11559 просмотра
Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

  •  15212 просмотра
Машина, которая доставляла Дмитрука к границе, была приобретена специально заранее - ГБР

Машина, которая доставляла Дмитрука к границе, была приобретена специально заранее - ГБР

  •  9606 просмотра
ГБР установило тех, кто помог нардепу Дмитруку выехать за границу

ГБР установило тех, кто помог нардепу Дмитруку выехать за границу

  •  12714 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  88671 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  90034 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  101689 просмотра

Экономика

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

  •  11559 просмотра
Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

  •  15917 просмотра
Курс валют на 2 сентября: НБУ повысил курс гривны

Курс валют на 2 сентября: НБУ повысил курс гривны

  •  10320 просмотра
Ситуация в энергосистеме на 1 сентября: ограничения электроснабжения будут действовать в течение суток

Ситуация в энергосистеме на 1 сентября: ограничения электроснабжения будут действовать в течение суток

  •  50575 просмотра
Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

1 сентября 2024, 03:30  •  54398 просмотра

Киев

Из-за ракетной атаки рф на Киев уже трое пострадавших

Из-за ракетной атаки рф на Киев уже трое пострадавших

  •  8243 просмотра
Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый

Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый

  •  8751 просмотра
До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  18967 просмотра
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

  •  36796 просмотра
ПВО Киева уничтожила более 20 ракет и беспилотник, двое раненых

ПВО Киева уничтожила более 20 ракет и беспилотник, двое раненых

  •  33429 просмотра