ГБР установило тех, кто помог нардепу Дмитруку выехать за границу

Государственное бюро расследований установило обстоятельства и лиц, которые незаконно переправили нардепа через государственную границу Украины, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.

По данным источников УНН, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.

Детали

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата через государственную границу в т.н. Приднестровье", - говорится в сообщении.

Как указано, в рамках уголовного производства относительно незаконного пересечения границы действующим нардепом, сотрудники ГБР провели масштабные оперативно-розыскные мероприятия и собрали большой массив доказательств.

Правоохранители, как сообщается, допросили свидетелей, осуществили анализ голосовых и интернет соединений мобильных операторов связи, изучили маршруты движения абонентов, которые были вовлечены в схему.

"В результате кропотливой работы установлено, что депутат 23 августа 2024 года незаконно пересек государственную границу Украины в направлении Республики Молдова в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной службы "Большая Комаровка" пограничного отряда ГПС Украины", - указали в ГБР.

"Операция" по переправке, по данным ГБР, была тщательно спланирована и заблаговременно организована.

"Депутат выехал из Киева около часа дня в направлении Одессы. За рулем авто находился другой человек. Благодаря анализу видео с камер видеонаблюдения на автотрассе Киев-Одесса, допросу водителя и отработке ряда оперативных версий установлено, что народный депутат вышел из машины на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области. Около пяти часов вечера он пересел в другое авто, за рулем которого находился другой фигурант, а также организатор схемы переправки. Около девяти вечера они доставили депутата к границе, после чего он пешком незаконно покинул Украину", - рассказали в ГБР.

"Сейчас установлены все лица, которые организовывали "побег", в том числе со стороны Молдовы. Фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины", - отметили в ГБР.

Организатор, по данным бюро, имеет широкий круг связей, как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах. По оперативным данным, "бизнес" по незаконной переправке за границу военнообязанных у этой группы был поставлен на поток.

"Организатор и один из фигурантов на следующий день также сбежали в Приднестровский участок Молдовы", - указали в ГБР.

Бюро сообщило о подозрениях трем участникам незаконной переправки лиц через государственную границу по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Двум заочно, один фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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