Машина, которая доставляла Дмитрука к границе, была приобретена специально заранее - ГБР

Для народного депутата Артема Дмитрука был заранее специально приобретен автомобиль для пересечения границы. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

"Около 21:00 нардепа Артема Дмитрука доставили к границе, после чего он пешком пересек границу Украины. Было обнаружено, что машина, которая доставляла Дмитрука к границе, была специально приобретена под эту "операцию", - говорит Сапьян.

По ее словам, план побега был придуман заранее.

Напомним

Нардеп Артем Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим.

Государственное бюро расследований установило обстоятельства и лиц, которые незаконно переправили нардепа Дмитрука через государственную границу Украины.