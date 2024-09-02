Нардепа-втікача Дмитрука помітили у торговому центрі Лондона - ЗМІ
Київ • УНН
Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон України, зафільмували у ТЦ Westfield London 1 вересня. На відео він спілкується з жінкою та дитиною, ймовірно, своєю дружиною та донькою.
Народного депутата України Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон, побачили у торговому центрі у Лондоні. Про це пише hromadske, передає УНН.
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На відео, яке до редакції hromadske надіслав один з читачів, людина схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки.
Заявлено, що зафільмували його у торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона, 1 вересня 2024 року.
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На кадрах видно, як, імовірно, Дмитрук спілкується з темноволосою жінкою, що тримає на руках маленьку дівчинку. Ймовірно, це дружина Дмитрука Анастасія та їхня донька Варвара.
Востаннє Анастасія Дмитрук публікувала сторіз в Instagram з Лондона 6 тижнів тому — показувала відвідини Музею Вікторії й Альберта.
Нагадаємо
Нардеп Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон із Молдовою, попросив притулок у поліції, а пізніше вилетів до Рима.
Державне бюро розслідувань встановило обставини та осіб, які незаконно переправили нардепа Дмитрука через державний кордон України.