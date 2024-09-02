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Нардепа-втікача Дмитрука помітили у торговому центрі Лондона - ЗМІ

Нардепа-втікача Дмитрука помітили у торговому центрі Лондона - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26415 перегляди

Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон України, зафільмували у ТЦ Westfield London 1 вересня. На відео він спілкується з жінкою та дитиною, ймовірно, своєю дружиною та донькою.

Народного депутата України Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон, побачили у торговому центрі у Лондоні. Про це пише hromadske, передає УНН.

Деталі

На відео, яке до редакції hromadske надіслав один з читачів, людина схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки.

Заявлено, що зафільмували його у торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона, 1 вересня 2024 року.

Автівка, яка доставляла Дмитрука до кордону, була придбана спеціально зазделегідь - ДБР02.09.24, 10:00 • 34617 переглядiв

На кадрах видно, як, імовірно, Дмитрук спілкується з темноволосою жінкою, що тримає на руках маленьку дівчинку. Ймовірно, це дружина Дмитрука Анастасія та їхня донька Варвара.

Востаннє Анастасія Дмитрук публікувала сторіз в Instagram з Лондона 6 тижнів тому — показувала відвідини Музею Вікторії й Альберта.

Нагадаємо

Нардеп Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон із Молдовою, попросив притулок у поліції, а пізніше вилетів до Рима.

Державне бюро розслідувань встановило обставини та осіб, які незаконно переправили нардепа Дмитрука через державний кордон України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ПолітикаКримінал та НП

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