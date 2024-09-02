Беглого нардепа Дмитрука заметили в торговом центре Лондона - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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2 сентября 2024, 10:34  •  5430 просмотра

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Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу Украины, сняли в ТЦ Westfield London 1 сентября. На видео он общается с женщиной и ребенком, вероятно, своей женой и дочерью.

Народного депутата Украины Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу, увидели в торговом центре в Лондоне. Об этом пишет hromadske, передает УНН.

Детали

На видео, которое в редакцию hromadske прислал один из читателей, человек похожий на Дмитрука, общается с продавцом магазина техники.

Заявлено, что сняли его в торговом центре Westfield London, что на западе Лондона, 1 сентября 2024 года.

Автівка, яка доставляла Дмитрука до кордону, була придбана спеціально зазделегідь - ДБР2 сентября 2024, 07:00 • 32277 просмотров

На кадрах видно, как, вероятно, Дмитрук общается с темноволосой женщиной, которая держит на руках маленькую девочку. Вероятно, это жена Дмитрука Анастасия и их дочь Варвара.

Последний раз Анастасия Дмитрук публиковала сториз в Instagram из Лондона 6 недель назад - показывала посещение Музея Виктории и Альберта.

Напомним,

Нардеп Артем Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим.

Государственное бюро расследований установило обстоятельства и лиц, которые незаконно переправили нардепа Дмитрука через государственную границу Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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