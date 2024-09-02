Беглого нардепа Дмитрука заметили в торговом центре Лондона - СМИ
Киев • УНН
Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу Украины, сняли в ТЦ Westfield London 1 сентября. На видео он общается с женщиной и ребенком, вероятно, своей женой и дочерью.
Народного депутата Украины Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу, увидели в торговом центре в Лондоне. Об этом пишет hromadske, передает УНН.
Детали
На видео, которое в редакцию hromadske прислал один из читателей, человек похожий на Дмитрука, общается с продавцом магазина техники.
Заявлено, что сняли его в торговом центре Westfield London, что на западе Лондона, 1 сентября 2024 года.
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На кадрах видно, как, вероятно, Дмитрук общается с темноволосой женщиной, которая держит на руках маленькую девочку. Вероятно, это жена Дмитрука Анастасия и их дочь Варвара.
Последний раз Анастасия Дмитрук публиковала сториз в Instagram из Лондона 6 недель назад - показывала посещение Музея Виктории и Альберта.
Напомним,
Нардеп Артем Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим.
Государственное бюро расследований установило обстоятельства и лиц, которые незаконно переправили нардепа Дмитрука через государственную границу Украины.