Украина просит Британию об экстрадиции беглого нардепа Дмитрука - СМИ

В Лондоне, должен состояться суд по возможной экстрадиции в Украину народного депутата от «Слуги народа» Аретма Дмитрука. Об этом пишет The Independent, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что запрос экстрадиции основывается на обвинениях в «хулиганстве» из-за инцидента, в который он был причастен в 2020 году, когда он пытался силой проникнуть на политическую встречу.

Дмитрук, который является диаконом Украинской православной церкви, во вторник будет утверждать в Вестминстерском магистратском суде, что он является жертвой политических притеснений со стороны правительства Зеленского из-за его поддержки церкви - утверждают в The Independent.

Машина, которая доставляла Дмитрука к границе, была приобретена специально заранее - ГБР

Отмечается, что в комментарии для издания Дмитрук рассказал, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность после того, как он сбежал в августе.

Накануне судебного заседания нардеп также заявил, о политическом преследовании.

Сейчас происходит политическое преследование меня и моей семьи, против меня самого за мои политические взгляды и поддержку УПЦ - цитирует The Independent Дмитрука.

Напомним,

В сентябре народного депутата Украины Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу, увидели в торговом центре в Лондоне.