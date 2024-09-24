Украина просит Британию об экстрадиции беглого нардепа Дмитрука - СМИ
Киев • УНН
Народный депутат от «Слуги народа» Артем Дмитрук предстанет перед судом в Лондоне относительно возможной экстрадиции в Украину. Он обвиняется в «хулиганстве» и утверждает, что является жертвой политических преследований.
В Лондоне, должен состояться суд по возможной экстрадиции в Украину народного депутата от «Слуги народа» Аретма Дмитрука. Об этом пишет The Independent, передает УНН.
Детали
Издание отмечает, что запрос экстрадиции основывается на обвинениях в «хулиганстве» из-за инцидента, в который он был причастен в 2020 году, когда он пытался силой проникнуть на политическую встречу.
Дмитрук, который является диаконом Украинской православной церкви, во вторник будет утверждать в Вестминстерском магистратском суде, что он является жертвой политических притеснений со стороны правительства Зеленского из-за его поддержки церкви
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Отмечается, что в комментарии для издания Дмитрук рассказал, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность после того, как он сбежал в августе.
Накануне судебного заседания нардеп также заявил, о политическом преследовании.
Сейчас происходит политическое преследование меня и моей семьи, против меня самого за мои политические взгляды и поддержку УПЦ
Напомним,
В сентябре народного депутата Украины Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу, увидели в торговом центре в Лондоне.