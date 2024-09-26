Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа-втікача Дмитрука

Офіс генерального прокурора готує матеріали для екстрадиції народного депутата України Артема Дмитрука, якого підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганств та перебуває у міжнародному розшуку. Наразі місцезнаходження депутата встановлено. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні. Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу - йдеться в повідомленні.

За даними джерел УНН, йдеться про нардепа Артема Дмитрука, якого підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Нардепу Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового

Доповнення

Наприкінці серпня Дмитрук нелегально перетнув кордон із Молдовою, попросив притулок у поліції, а пізніше вилетів до Риму.

Згодом ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.

Також повідомлялося, що Дмитрук постане перед судом у Лондоні щодо можливої екстрадиції в Україну.

Сам Дмитрук підтвердив, що був затриманий у Лондоні, а також про те, що відбувся суд. Щоправда про результати засідання - не повідомив.