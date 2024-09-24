Затримання Дмитрука у Лондоні: нардеп-утікач заявив, що суд вже відбувся
Київ • УНН
Артем Дмитрук повідомив про своє затримання та суд у Лондоні, але не розкрив результатів засідання.
Нардеп-утікач Артем Дмитрук підтвердив, що сьогодні був завтриманий, а також відбувся суд. Щоправда про результати засідання - не повідомив, передає УНН.
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Дмитрук зауважив, що Президент України вимагає його негайної екстрадиції.
"Сьогодні у рамках процесу був затриманий правоохоронцями. Після цього відбувся суд. Залишаюся з вами на зв'язку", - прокоментував Дмитрук інформацію про його затримання у Лондоні.
Що саме вирішив суд, він не уточнив. Зважаючи на все, зараз Дмитрук на волі.
Раніше
Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук постане перед судом у Лондоні щодо можливої екстрадиції в Україну. Він звинувачується у "хуліганстві" та стверджує, що є жертвою політичних переслідувань.
Нагадаємо
У вересні народного депутата України Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон, побачили у торговому центрі у Лондоні.