Задержание Дмитрука в Лондоне: нардеп-беглец заявил, что суд уже состоялся

Нардеп-беглец Артем Дмитрук подтвердил, что сегодня был задержан, а также состоялся суд. Правда о результатах заседания - не сообщил, передает УНН.

Детали

Дмитрук отметил, что Президент Украины требует его немедленной экстрадиции.

"Сегодня в рамках процесса был задержан правоохранителями. После этого состоялся суд. Остаюсь с вами на связи", - прокомментировал Дмитрук информацию о его задержании в Лондоне.

Что именно решил суд, он не уточнил. Судя по всему, сейчас Дмитрук на свободе.

Ранее

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук предстанет перед судом в Лондоне относительно возможной экстрадиции в Украину. Он обвиняется в "хулиганстве" и утверждает, что является жертвой политических преследований.

Напомним

В сентябре народного депутата Украины Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу, увидели в торговом центре в Лондоне.