В Раде зарегистрировали постановления об исключении нардепов-беглецов Одарченко и Дмитрука из состава комитетов

Народные депутаты от фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Анастасия Радина и Сергей Ионушас зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления исключения нардепа Андрея Одарченко из состава комитета по вопросам антикоррупционной политики и Артема Дмитрука из состава комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №12099.

Детали

Согласно проекту постановления, предлагается отозвать Андрея Одарченко с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики и Артема Дмитрука с должности члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Дополнение

Народный депутат Артем Дмитрук, которого украинские правоохранители объявили в розыск, присоединился онлайн к заседанию Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В конце августа Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим. Впоследствии ГБР объявило Дмитрука в международный розыск.

Сам Дмитрук подтвердил, что был задержан в Лондоне, а также о том, что состоялся суд. Правда о результатах заседания - не сообщил.

В ноябре прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу Андрею Одарченко в подкупе чиновника Государственного агентства по реконструкции.

В сентябре Высший антикоррупционный суд заочно арестовал нардепа Одарченко, а также взыскал 15 млн гривен залога, внесенного за него.