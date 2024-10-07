В Раде зарегистрировали постановления об исключении нардепов-беглецов Одарченко и Дмитрука из состава комитетов
Киев • УНН
Нардепы от «Слуги народа» зарегистрировали проект постановления об исключении Одарченко и Дмитрука из состава комитетов ВР. Оба депутата находятся в розыске по подозрению в уголовных преступлениях.
Народные депутаты от фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Анастасия Радина и Сергей Ионушас зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления исключения нардепа Андрея Одарченко из состава комитета по вопросам антикоррупционной политики и Артема Дмитрука из состава комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №12099.
Детали
Согласно проекту постановления, предлагается отозвать Андрея Одарченко с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики и Артема Дмитрука с должности члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Дополнение
Народный депутат Артем Дмитрук, которого украинские правоохранители объявили в розыск, присоединился онлайн к заседанию Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
В конце августа Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим. Впоследствии ГБР объявило Дмитрука в международный розыск.
Сам Дмитрук подтвердил, что был задержан в Лондоне, а также о том, что состоялся суд. Правда о результатах заседания - не сообщил.
В ноябре прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу Андрею Одарченко в подкупе чиновника Государственного агентства по реконструкции.
В сентябре Высший антикоррупционный суд заочно арестовал нардепа Одарченко, а также взыскал 15 млн гривен залога, внесенного за него.