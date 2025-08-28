Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известно

В ночь на 28 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в новокуйбышевске самарской области и афипский НПЗ в краснодарском крае. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинговые каналы и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Детали

Как отмечают местные каналы, в новокуйбышевске снова зафиксирована атака на объект топливно-энергетического комплекса. Кроме этого, удару подвергся афипский НПЗ в краснодарском крае.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется. Официальных заявлений пока не было.

Напомним

Во многих российских городах и регионах после ударов украинских дронов на заправках наблюдается дефицит топлива, а основные НПЗ перестают работать, их работа практически парализована.

На Новошахтинском НПЗ только через пять дней потушили пожар после атаки дронов