Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известно
Киев • УНН
В ночь на 28 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в новокуйбышевске и афипском. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
В ночь на 28 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в новокуйбышевске самарской области и афипский НПЗ в краснодарском крае. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинговые каналы и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Детали
Как отмечают местные каналы, в новокуйбышевске снова зафиксирована атака на объект топливно-энергетического комплекса. Кроме этого, удару подвергся афипский НПЗ в краснодарском крае.
Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется. Официальных заявлений пока не было.
Напомним
Во многих российских городах и регионах после ударов украинских дронов на заправках наблюдается дефицит топлива, а основные НПЗ перестают работать, их работа практически парализована.
