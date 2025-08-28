Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известно

$41.400.03
Массированный обстрел Киева: есть погибший, пострадавшие, многочисленные пожары и разрушения
27 августа, 17:11
27 августа, 17:11 • 21181 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 13532 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 36173 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 115344 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 74639 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 45417 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 62435 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 49767 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47339 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
С 1 сентября для бизнеса вырастут тарифы на распределение электроэнергии
Международные компании финансируют миллион российских солдат через налоги - СМИ
Сийярто сообщил, когда возобновятся поставки газа в Венгрию после ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 98065 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Си Цзиньпин
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Беларусь
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
Ту-95
Х-101
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Шахед-136

Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известно

Киев • УНН

 • 1908 просмотра

В ночь на 28 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в новокуйбышевске и афипском. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известно

В ночь на 28 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в новокуйбышевске самарской области и афипский НПЗ в краснодарском крае. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинговые каналы и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Детали

Как отмечают местные каналы, в новокуйбышевске снова зафиксирована атака на объект топливно-энергетического комплекса. Кроме этого, удару подвергся афипский НПЗ в краснодарском крае.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется. Официальных заявлений пока не было.

Напомним

Во многих российских городах и регионах после ударов украинских дронов на заправках наблюдается дефицит топлива, а основные НПЗ перестают работать, их работа практически парализована.

На Новошахтинском НПЗ только через пять дней потушили пожар после атаки дронов26.08.25, 12:12 • 3998 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеНовости Мира