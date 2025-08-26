На Новошахтинському НПЗ тільки через п'ять днів загасили пожежу після атаки дронів

$41.430.15
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 23050 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 30532 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 129314 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 79911 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 73287 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 209440 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 189624 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 71283 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 68193 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Популярнi новини
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26 серпня, 01:35 • 27133 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю26 серпня, 02:44 • 19882 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня26 серпня, 03:18 • 21069 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 21394 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 21164 перегляди
Публікації
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 15413 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 36733 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 106231 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 129319 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 209444 перегляди
УНН Lite
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 1834 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 22078 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 19682 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 106244 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 66814 перегляди
На Новошахтинському НПЗ тільки через п'ять днів загасили пожежу після атаки дронів

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

Масштабна пожежа на Новошахтинському НПЗ у ростовській області, спричинена атакою дронів 21 серпня, була повністю ліквідована лише через п'ять днів. Гасіння вогню призвело до перебоїв водопостачання для десятків тисяч місцевих жителів.

На Новошахтинському НПЗ тільки через п'ять днів загасили пожежу після атаки дронів

У ростовській області росії заявили про ліквідацію масштабної пожежі на Новошахтинському нафтопереробному заводі, що спалахнула після дронового ураження. Вогонь вдавалося приборкати лише через п’ять днів. Про це повідомляє влада російського регіону і телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Масштабна пожежа на Новошахтинському НПЗ у ростовській області, яка почалася вночі 21 серпня після атаки безпілотників, тривала майже тиждень. Лише тепер місцева влада повідомила про повну ліквідацію займання.

Завод, який вважають одним із ключових постачальників пального для південних регіонів росії, зазнав серйозних пошкоджень. Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського нафтозаводу 21 серпня.

За словами тимчасово призначеного губернатора юрія слюсаря, в операції з гасіння брали участь понад 400 рятувальників та близько 150 одиниць техніки. Вогонь вимагав величезної кількості води, що призвело до перебоїв у водопостачанні навколишніх міст.

Жителі красного суліна, де проживає понад 35 тисяч людей, скаржилися у соцмережах, що в їхніх кранах вода зникла на кілька днів. Автономні підвози були або відсутні, або здійснювалися з перебоями, повідомляє ASTRA.

Нагадаємо

У ніч на 21 серпня БпЛА атакували ростовську область рф. Повідомлялося про масштабну пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у ростовській області. Також було уражено склад БпЛА, логістичний хаб у Донецьку та нафтобазу у Воронезькій області.

25 серпня начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко опублікував відео палаючого Новошахтинського заводу.

Степан Гафтко

Новини Світу
Нафта
Генеральний штаб Збройних сил України
Рада національної безпеки і оборони України
Збройні сили України
Україна
Донецьк
Безпілотний літальний апарат