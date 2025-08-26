На Новошахтинському НПЗ тільки через п'ять днів загасили пожежу після атаки дронів
Київ • УНН
Масштабна пожежа на Новошахтинському НПЗ у ростовській області, спричинена атакою дронів 21 серпня, була повністю ліквідована лише через п'ять днів. Гасіння вогню призвело до перебоїв водопостачання для десятків тисяч місцевих жителів.
У ростовській області росії заявили про ліквідацію масштабної пожежі на Новошахтинському нафтопереробному заводі, що спалахнула після дронового ураження. Вогонь вдавалося приборкати лише через п’ять днів. Про це повідомляє влада російського регіону і телеграм-канали, пише УНН.
Деталі
Масштабна пожежа на Новошахтинському НПЗ у ростовській області, яка почалася вночі 21 серпня після атаки безпілотників, тривала майже тиждень. Лише тепер місцева влада повідомила про повну ліквідацію займання.
Завод, який вважають одним із ключових постачальників пального для південних регіонів росії, зазнав серйозних пошкоджень. Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського нафтозаводу 21 серпня.
За словами тимчасово призначеного губернатора юрія слюсаря, в операції з гасіння брали участь понад 400 рятувальників та близько 150 одиниць техніки. Вогонь вимагав величезної кількості води, що призвело до перебоїв у водопостачанні навколишніх міст.
Жителі красного суліна, де проживає понад 35 тисяч людей, скаржилися у соцмережах, що в їхніх кранах вода зникла на кілька днів. Автономні підвози були або відсутні, або здійснювалися з перебоями, повідомляє ASTRA.
Нагадаємо
У ніч на 21 серпня БпЛА атакували ростовську область рф. Повідомлялося про масштабну пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у ростовській області. Також було уражено склад БпЛА, логістичний хаб у Донецьку та нафтобазу у Воронезькій області.
25 серпня начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко опублікував відео палаючого Новошахтинського заводу.