20 серпня, 15:55 • 14556 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 11:22 • 51042 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
20 серпня, 09:46 • 35712 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
20 серпня, 09:29 • 62422 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 234725 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
20 серпня, 06:54 • 79203 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 74319 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 69607 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:13 • 229726 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 181903 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Масштабна пожежа у ростовській області рф: безпілотники, ймовірно, атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів

Київ

 • 650 перегляди

У ніч на 21 серпня БпЛА атакували ростовську область рф. Повідомляється про масштабну пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

Масштабна пожежа у ростовській області рф: безпілотники, ймовірно, атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів

В ніч на четвер, 21 серпня, було здійснено атаку БпЛА на ростовську область рф. Про це інформує УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зокрема, повідомляється про масштабну пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

НПЗ обороняли 2 панциря і один Тор. Не допомогло

- йдеться в одному з повідомлень.

Довідково

Новошахтинський завод нафтопродуктів - нафтопереробне підприємство у ростовській області (росія). Єдиний нафтопереробний завод, що працює у ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового, та дизельного пального, прямогонного бензину.

Нагадаємо

В ніч на 19 серпня російський волгоград зазнав масованої атаки дронів, внаслідок чого уламки БпЛА впали на півдні міста. Це, зокрема, спричинило пожежу на території нафтопереробного заводу.

Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ у рф та ворожого пункту управління на Донеччині

Вадим Хлюдзинський

