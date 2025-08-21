Масштабна пожежа у ростовській області рф: безпілотники, ймовірно, атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів
Київ • УНН
У ніч на 21 серпня БпЛА атакували ростовську область рф. Повідомляється про масштабну пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.
В ніч на четвер, 21 серпня, було здійснено атаку БпЛА на ростовську область рф. Про це інформує УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зокрема, повідомляється про масштабну пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.
НПЗ обороняли 2 панциря і один Тор. Не допомогло
Довідково
Новошахтинський завод нафтопродуктів - нафтопереробне підприємство у ростовській області (росія). Єдиний нафтопереробний завод, що працює у ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового, та дизельного пального, прямогонного бензину.
Нагадаємо
В ніч на 19 серпня російський волгоград зазнав масованої атаки дронів, внаслідок чого уламки БпЛА впали на півдні міста. Це, зокрема, спричинило пожежу на території нафтопереробного заводу.
