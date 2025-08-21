$41.360.10
20 августа, 15:55 • 14553 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 51032 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 35709 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 62419 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 234722 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 79203 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 74319 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 69607 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 229723 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 181903 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Масштабный пожар в ростовской области рф: беспилотники, вероятно, атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов

Киев • УНН

 • 630 просмотра

В ночь на 21 августа БпЛА атаковали ростовскую область рф. Сообщается о масштабном пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Масштабный пожар в ростовской области рф: беспилотники, вероятно, атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов

В ночь на четверг, 21 августа, была совершена атака БпЛА на ростовскую область рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

В частности, сообщается о масштабном пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

НПЗ обороняли 2 панциря и один Тор. Не помогло

- говорится в одном из сообщений.

Справка

Новошахтинский завод нефтепродуктов - нефтеперерабатывающее предприятие в ростовской области (россия). Единственный нефтеперерабатывающий завод, работающий в ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.

Напомним

В ночь на 19 августа российский волгоград подвергся массированной атаке дронов, в результате чего обломки БпЛА упали на юге города. Это, в частности, вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

Вадим Хлюдзинский

