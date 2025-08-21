Масштабный пожар в ростовской области рф: беспилотники, вероятно, атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов
Киев • УНН
В ночь на 21 августа БпЛА атаковали ростовскую область рф. Сообщается о масштабном пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.
Детали
В частности, сообщается о масштабном пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.
НПЗ обороняли 2 панциря и один Тор. Не помогло
Справка
Новошахтинский завод нефтепродуктов - нефтеперерабатывающее предприятие в ростовской области (россия). Единственный нефтеперерабатывающий завод, работающий в ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.
Напомним
В ночь на 19 августа российский волгоград подвергся массированной атаке дронов, в результате чего обломки БпЛА упали на юге города. Это, в частности, вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.
