"путін міг би закінчити війну": пожежу на НПЗ у новошахтинську досі не загасили - ЦПД
Київ • УНН
Новошахтинський НПЗ у Ростовській області досі палає. Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко опублікував відео палаючого заводу.
У росії досі палає новошахтинський нафтопереробний завод у ростовській області. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
новошахтинський НПЗ досі палає. А путін просто міг би завершити війну
Також він опублікував відео палаючого заводу.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження новошахтинського заводу нафтопродуктів під ростовом-на-дону. Також були уражені склад БПЛА, логістичний хаб у Донецьку та нафтобазу у воронезькій області.
Також УНН повідомляв, що БПЛА атакували два об’єкти критичної інфраструктури рф – нафтопереробний завод у сизрані і порт усть-луга у ленінградській області.