"путін міг би закінчити війну": пожежу на НПЗ у новошахтинську досі не загасили - ЦПД

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 25771 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 30581 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 18388 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 30347 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 46491 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 41893 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 38555 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 59837 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 93034 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo25 серпня, 00:29
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу04:31
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Сибіга
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Волинська область
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
Безпілотний літальний апарат
Євро
Боєприпаси
Долар США
Пістолет

"путін міг би закінчити війну": пожежу на НПЗ у новошахтинську досі не загасили - ЦПД

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Новошахтинський НПЗ у Ростовській області досі палає. Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко опублікував відео палаючого заводу.

"путін міг би закінчити війну": пожежу на НПЗ у новошахтинську досі не загасили - ЦПД

У росії досі палає новошахтинський нафтопереробний завод у ростовській області. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

новошахтинський НПЗ досі палає. А путін просто міг би завершити війну

- заявив Коваленко.

Також він опублікував відео палаючого заводу.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження новошахтинського заводу нафтопродуктів під ростовом-на-дону. Також були уражені склад БПЛА, логістичний хаб у Донецьку та нафтобазу у воронезькій області.

Також УНН повідомляв, що БПЛА атакували два об’єкти критичної інфраструктури рф – нафтопереробний завод у сизрані і порт усть-луга у ленінградській області.

Євген Устименко

