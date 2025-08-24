День незалежності України: невідомі БПЛА атакували два об’єкти критичної інфраструктури росії

$41.220.00
Ексклюзив
05:50 • 3052 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 43415 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 48111 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 27052 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 52069 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33725 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 34334 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26367 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25685 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14708 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Пентагон місяцями блокував удари України по росії далекобійними ракетами - WSJ23 серпня, 23:09
Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів24 серпня, 00:01
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto24 серпня, 00:24
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо01:39
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW02:03
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50
Ексклюзив
05:50 • 3062 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 43420 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Марк Карні
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Польща
Дніпропетровська область
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
КАБ-500
ATACMS
КАБ-250

День незалежності України: невідомі БПЛА атакували два об’єкти критичної інфраструктури росії

Київ • УНН

 • 78 перегляди

24 серпня невідомі БПЛА атакували нафтопереробний завод у сизрані та порт усть-луга. Повідомляється про загоряння на терміналі НОВАТЕК, постраждалих немає.

День незалежності України: невідомі БПЛА атакували два об’єкти критичної інфраструктури росії

У неділю, 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності, невідомі БПЛА атакували два об’єкти критичної інфраструктури рф – нафтопереробний завод у сизрані і порт усть-луга у ленінградській області. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У сизрані самарської області атакований нафтопереробний завод, який переробляє до 8,9 млн тонн нафти на рік. В мережі з’явились відповідні фото і відео.

Також начальник ЦПД РНБО України Олександр Коваленко повідомив про атаку БПЛА на порт усть-луга.

росія під масованою атакою. Порт усть-луга, різна інша інфраструктура ворога, задіяна в економіці війни також страждає

- написав він.

Він опублікував фото наслідків атаки.

Найбільший морський хаб у Балтії, який має росія. Атака вже далеко не перша на нього. Тіньовий флот, підсанкційна нафта, все там - додав він.

Водночас губернатор ленінградської області олександр дрозденко повідомив, що над портом усть-луга знищено 10 БПЛА.

Уламки безпілотника стали причиною загоряння на терміналі НОВАТЕК. На гасінні пожежі працюють пожежники та МНС. За попередніми даними, постраждалих немає

- написав він.

Нагадаємо

У ніч на 23 серпня, місто петров вал волгоградської області рф зазнало масової атаки дронів.

Євген Устименко

Нафта
Рада національної безпеки і оборони України
Збройні сили України
Україна
Безпілотний літальний апарат