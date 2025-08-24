День незалежності України: невідомі БПЛА атакували два об’єкти критичної інфраструктури росії
Київ • УНН
24 серпня невідомі БПЛА атакували нафтопереробний завод у сизрані та порт усть-луга. Повідомляється про загоряння на терміналі НОВАТЕК, постраждалих немає.
У неділю, 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності, невідомі БПЛА атакували два об’єкти критичної інфраструктури рф – нафтопереробний завод у сизрані і порт усть-луга у ленінградській області. Про це повідомляє УНН.
Деталі
У сизрані самарської області атакований нафтопереробний завод, який переробляє до 8,9 млн тонн нафти на рік. В мережі з’явились відповідні фото і відео.
Також начальник ЦПД РНБО України Олександр Коваленко повідомив про атаку БПЛА на порт усть-луга.
росія під масованою атакою. Порт усть-луга, різна інша інфраструктура ворога, задіяна в економіці війни також страждає
Він опублікував фото наслідків атаки.
Найбільший морський хаб у Балтії, який має росія. Атака вже далеко не перша на нього. Тіньовий флот, підсанкційна нафта, все там - додав він.
Водночас губернатор ленінградської області олександр дрозденко повідомив, що над портом усть-луга знищено 10 БПЛА.
Уламки безпілотника стали причиною загоряння на терміналі НОВАТЕК. На гасінні пожежі працюють пожежники та МНС. За попередніми даними, постраждалих немає
Нагадаємо
У ніч на 23 серпня, місто петров вал волгоградської області рф зазнало масової атаки дронів.