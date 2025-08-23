$41.220.16
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 15498 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 17319 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 14554 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 16534 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 17790 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 12154 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 20048 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19620 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13460 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14350 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Місто петров вал у волгоградській області рф у ніч на 23 серпня зазнало масованої атаки дронів. Пожежа виникла біля залізничної станції, в житлових будинках вибито шибки.

Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів

В ніч на суботу, 23 серпня, місто петров вал волгоградської області рф зазнало масової атаки дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що після атаки БпЛА виникла пожежа в районі місцевої залізниці станції. У вікнах житлових будинків вибиті шибки.

Тим часом губернатор волгоградської області андрій бочаров розповів, що масова атака безпілотних літальних апаратів "відбивається силами ППО міністерства оборони російської федерації.

Один із БпЛА впав у районі вул. Леніна міста петров вал поблизу багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок цього пошкоджено скління. За попередньою інформацією, постраждали троє мешканців

- написав чиновник.

Довідково

петров Вал - місто в камишинському районі волгоградської області рф, а також вузлова станція приволзької залізниці на перетині ліній саратов - волгоград та тамбов - камишин. Тут, зокрема, розташоване промислове підприємство "газпромкран", а також НВО "спецнафтомаш" – завод-виробник резервуарів для виробництва, зберігання/фільтрації та використання нафтопродуктів, ємностей для машинобудівної, хімічної, газової та агропромислової галузей.

Нагадаємо

В ніч на вівторок, 19 серпня, на російський волгоград була здійснена масована атака дронів. Уламки БпЛА впали на півдні міста. В результаті спалахнула лікарня, також пожежа виникла на території НПЗ ТОВ "лукойл-волгограднафтопереробка".

Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ у рф та ворожого пункту управління на Донеччині15.08.25, 10:30 • 4833 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії