Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів

Київ • УНН
Місто петров вал у волгоградській області рф у ніч на 23 серпня зазнало масованої атаки дронів. Пожежа виникла біля залізничної станції, в житлових будинках вибито шибки.
В ніч на суботу, 23 серпня, місто петров вал волгоградської області рф зазнало масової атаки дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що після атаки БпЛА виникла пожежа в районі місцевої залізниці станції. У вікнах житлових будинків вибиті шибки.
Тим часом губернатор волгоградської області андрій бочаров розповів, що масова атака безпілотних літальних апаратів "відбивається силами ППО міністерства оборони російської федерації.
Один із БпЛА впав у районі вул. Леніна міста петров вал поблизу багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок цього пошкоджено скління. За попередньою інформацією, постраждали троє мешканців
Довідково
петров Вал - місто в камишинському районі волгоградської області рф, а також вузлова станція приволзької залізниці на перетині ліній саратов - волгоград та тамбов - камишин. Тут, зокрема, розташоване промислове підприємство "газпромкран", а також НВО "спецнафтомаш" – завод-виробник резервуарів для виробництва, зберігання/фільтрації та використання нафтопродуктів, ємностей для машинобудівної, хімічної, газової та агропромислової галузей.
Нагадаємо
В ніч на вівторок, 19 серпня, на російський волгоград була здійснена масована атака дронів. Уламки БпЛА впали на півдні міста. В результаті спалахнула лікарня, також пожежа виникла на території НПЗ ТОВ "лукойл-волгограднафтопереробка".
