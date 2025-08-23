Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов
Киев • УНН
Город Петров Вал в Волгоградской области РФ в ночь на 23 августа подвергся массированной атаке дронов. Пожар возник возле железнодорожной станции, в жилых домах выбиты стекла.
В ночь на субботу, 23 августа, город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что после атаки БПЛА возник пожар в районе местной железнодорожной станции. В окнах жилых домов выбиты стекла.
Тем временем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что массированная атака беспилотных летательных аппаратов "отражается силами ПВО министерства обороны Российской Федерации.
Один из БПЛА упал в районе ул. Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате этого повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей
Справка
Петров Вал - город в Камышинском районе Волгоградской области РФ, а также узловая станция Приволжской железной дороги на пересечении линий Саратов - Волгоград и Тамбов - Камышин. Здесь, в частности, расположено промышленное предприятие "Газпромкран", а также НПО "Спецнефтемаш" – завод-производитель резервуаров для производства, хранения/фильтрации и использования нефтепродуктов, емкостей для машиностроительной, химической, газовой и агропромышленной отраслей.
Напомним
В ночь на вторник, 19 августа, на российский Волгоград была совершена массированная атака дронов. Обломки БПЛА упали на юге города. В результате загорелась больница, также пожар возник на территории НПЗ ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
