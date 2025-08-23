Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов

$41.220.16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 15523 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 17353 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 14577 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 16560 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 17814 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 12157 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 20061 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19625 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13464 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14353 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Трамп оценил шансы на сотрудничество Зеленского и путина22 августа, 15:30
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31
Войска рф ударили по частному сектору в Краматорске: трое раненых22 августа, 16:03
Трамп считает, что Украине придется согласиться на сделку преимущественно на условиях россии, чтобы остановить войну - Politico22 августа, 16:18
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибывает в Украину: СМИ узнали цель визита20:36
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Краматорск
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18
Футбол
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Нефть
Крылатая ракета

Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Город Петров Вал в Волгоградской области РФ в ночь на 23 августа подвергся массированной атаке дронов. Пожар возник возле железнодорожной станции, в жилых домах выбиты стекла.

Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов

В ночь на субботу, 23 августа, город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что после атаки БПЛА возник пожар в районе местной железнодорожной станции. В окнах жилых домов выбиты стекла.

Тем временем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что массированная атака беспилотных летательных аппаратов "отражается силами ПВО министерства обороны Российской Федерации.

Один из БПЛА упал в районе ул. Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате этого повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей

- написал чиновник.

Справка

Петров Вал - город в Камышинском районе Волгоградской области РФ, а также узловая станция Приволжской железной дороги на пересечении линий Саратов - Волгоград и Тамбов - Камышин. Здесь, в частности, расположено промышленное предприятие "Газпромкран", а также НПО "Спецнефтемаш" – завод-производитель резервуаров для производства, хранения/фильтрации и использования нефтепродуктов, емкостей для машиностроительной, химической, газовой и агропромышленной отраслей.

Напомним

В ночь на вторник, 19 августа, на российский Волгоград была совершена массированная атака дронов. Обломки БПЛА упали на юге города. В результате загорелась больница, также пожар возник на территории НПЗ ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ в рф и вражеского пункта управления в Донецкой области15.08.25, 10:30

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия