Эксклюзив
05:50 • 3500 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 43771 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 48384 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 27201 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 52207 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 33765 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 34416 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26376 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25691 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14712 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
День независимости Украины: неизвестные БПЛА атаковали два объекта критической инфраструктуры россии

Киев • УНН

 • 312 просмотра

24 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в сызрани и порт усть-луга. Сообщается о возгорании на терминале НОВАТЭК, пострадавших нет.

День независимости Украины: неизвестные БПЛА атаковали два объекта критической инфраструктуры россии

В воскресенье, 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости, неизвестные БПЛА атаковали два объекта критической инфраструктуры рф – нефтеперерабатывающий завод в сызрани и порт усть-луга в ленинградской области. Об этом сообщает УНН.

Детали

В сызрани самарской области атакован нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает до 8,9 млн тонн нефти в год. В сети появились соответствующие фото и видео.

Также начальник ЦПД СНБО Украины Александр Коваленко сообщил об атаке БПЛА на порт усть-луга.

россия под массированной атакой. Порт усть-луга, другая инфраструктура врага, задействованная в экономике войны, также страдает

- написал он.

Он опубликовал фото последствий атаки.

Крупнейший морской хаб в Балтии, который есть у россии. Атака уже далеко не первая на него. Теневой флот, подсанкционная нефть, все там

- добавил он.

В то же время губернатор ленинградской области александр дрозденко сообщил, что над портом усть-луга уничтожено 10 БПЛА.

Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет

- написал он.

Напомним

В ночь на 23 августа город петров вал волгоградской области рф подвергся массированной атаке дронов.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Нефть
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат