День независимости Украины: неизвестные БПЛА атаковали два объекта критической инфраструктуры россии
Киев • УНН
24 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в сызрани и порт усть-луга. Сообщается о возгорании на терминале НОВАТЭК, пострадавших нет.
В воскресенье, 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости, неизвестные БПЛА атаковали два объекта критической инфраструктуры рф – нефтеперерабатывающий завод в сызрани и порт усть-луга в ленинградской области. Об этом сообщает УНН.
Детали
В сызрани самарской области атакован нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает до 8,9 млн тонн нефти в год. В сети появились соответствующие фото и видео.
Также начальник ЦПД СНБО Украины Александр Коваленко сообщил об атаке БПЛА на порт усть-луга.
россия под массированной атакой. Порт усть-луга, другая инфраструктура врага, задействованная в экономике войны, также страдает
Он опубликовал фото последствий атаки.
Крупнейший морской хаб в Балтии, который есть у россии. Атака уже далеко не первая на него. Теневой флот, подсанкционная нефть, все там
В то же время губернатор ленинградской области александр дрозденко сообщил, что над портом усть-луга уничтожено 10 БПЛА.
Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет
Напомним
В ночь на 23 августа город петров вал волгоградской области рф подвергся массированной атаке дронов.