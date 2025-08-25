"путин мог бы закончить войну": пожар на НПЗ в новошахтинске до сих пор не потушен - ЦПД

$41.280.07
08:15 • 13908 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 30944 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 35602 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 20863 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 32625 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 47764 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 42511 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 38786 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 62299 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 95451 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 14429 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 12272 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 13577 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего06:05 • 4538 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 17328 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 61760 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрей Сибига
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Волынская область
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 17405 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 55227 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 39839 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 39986 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 42437 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Боеприпасы
Доллар США
Пистолет

"путин мог бы закончить войну": пожар на НПЗ в новошахтинске до сих пор не потушен - ЦПД

Киев • УНН

 • 482 просмотра

новошахтинский НПЗ в ростовской области до сих пор пылает. Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко опубликовал видео горящего завода.

"путин мог бы закончить войну": пожар на НПЗ в новошахтинске до сих пор не потушен - ЦПД

В россии до сих пор горит новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в ростовской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

новошахтинский НПЗ до сих пор горит. А путин просто мог бы завершить войну

- заявил Коваленко.

Также он опубликовал видео горящего завода.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение новошахтинского завода нефтепродуктов под ростовом-на-дону. Также были поражены склад БПЛА, логистический хаб в Донецке и нефтебаза в воронежской области.

Также УНН сообщал, что БПЛА атаковали два объекта критической инфраструктуры рф - нефтеперерабатывающий завод в сызрани и порт усть-луга в ленинградской области.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Владимир Путин
Нефть
Telegram
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Донецк
Беспилотный летательный аппарат