"путин мог бы закончить войну": пожар на НПЗ в новошахтинске до сих пор не потушен - ЦПД
Киев • УНН
В россии до сих пор горит новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в ростовской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
новошахтинский НПЗ до сих пор горит. А путин просто мог бы завершить войну
Также он опубликовал видео горящего завода.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение новошахтинского завода нефтепродуктов под ростовом-на-дону. Также были поражены склад БПЛА, логистический хаб в Донецке и нефтебаза в воронежской области.
Также УНН сообщал, что БПЛА атаковали два объекта критической инфраструктуры рф - нефтеперерабатывающий завод в сызрани и порт усть-луга в ленинградской области.