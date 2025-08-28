$41.320.08
Минобороны об атаках на НПЗ рф: в определенных регионах бензин и дизель выписывается по талонам

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что удары по российским НПЗ привели к выдаче топлива по талонам в некоторых регионах рф. Это снижает обеспечение вс рф необходимыми средствами для ведения боевых действий.

Минобороны об атаках на НПЗ рф: в определенных регионах бензин и дизель выписывается по талонам

Из-за поражения российских нефтеперерабатывающих заводов в определенных регионах рф бензин и дизельное топливо уже выписывается по талонам. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы, передает УНН.

Детали

Гаврилюк сообщил, что Украина проводит многоуровневую стратегию по снижению военного потенциала рф, которая охватывает линию боевого столкновения, фронт, где уничтожается их живая сила, огневые средства, техника.

Также, по его словам, речь идет о нанесении поражения в глубоком тылу украинскими специальными подразделениями беспилотных систем для уничтожения потенциала рф по производству военной техники.

(Происходит – ред.) нанесение поражения их нефтеперерабатывающим заводам, что привело уже к тому, что в определенных регионах рф уже бензин и дизельное топливо выписывается по талонам. Это соответственно снижает обеспечение и поставку необходимых средств ведения вооруженной борьбы для подразделений и частей вс рф, которые ведут борьбу и агрессию против ВСУ

- рассказал Гаврилюк.

Дополнение

27 августа сообщалось, что в материале АР говорится о том, что во многих российских городах и регионах после ударов украинских дронов на заправках наблюдается дефицит топлива, а основные НПЗ перестают работать, их работа практически парализована.

Reuters сообщало, что атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей россии.

Анна Мурашко

Война в УкраинеНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Reuters
Украина