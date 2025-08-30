Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Сили оборони України влучили по НПЗ "Краснодарський" та "Сизранський" у ніч на 30 серпня. Ці заводи виробляють паливо для російських військових.
Сили оборони безпілотниками у ніч на 30 серпня влучили по нафтопереробних заводах "Краснодарський" у Краснодарському краї та "Сизранський" у Самарській області Росії. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб Збройних Сил України.
Деталі
Зазначається, в рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "НПЗ Краснодарський" (Краснодарский край, рф).
Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік - бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф
Також, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ повторно уразили нафтопереробний завод "Cизранський" у Самарській області РФ.
Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта. Результати вогневого ураження уточнюються
"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити російську федерацію припинити збройну агресію проти України", - додали в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо
Атаки ЗСУ на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до дефіциту бензину по всій Росії, що спричинить зростання інфляції. Ударів зазнали Куйбишевський та Афіпський НПЗ, які є ключовими для російської військової промисловості.
Раніше повідомлялось, що українські атаки на російські НПЗ порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей рф, спричинивши дефіцит бензину. Удари по об'єктах у Новошахтинську, Усть-Лузі та трубопроводу "Дружба" є відповіддю на агресію рф.
