Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ

29 серпня, 14:32 • 36961 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 152777 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
29 серпня, 12:17 • 130188 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
29 серпня, 08:48 • 80425 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
29 серпня, 06:38 • 90173 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
29 серпня, 06:25 • 57057 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 113395 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
28 серпня, 15:40 • 74961 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
28 серпня, 13:53 • 71244 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 164851 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
росія змінює військову тактику: відмова від бронетехніки та ставка на штурмові групи - ЦПД
Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького - МВС країни
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
29 серпня, 12:17 • 130188 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іван Федоров
Кая Каллас
Андрій Єрмак
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Дніпропетровська область
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
MIM-104 Patriot
«Калібр» (сімейство ракет)
Starlink
Truth Social
БМ-21 «Град»

Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Сили оборони України влучили по НПЗ "Краснодарський" та "Сизранський" у ніч на 30 серпня. Ці заводи виробляють паливо для російських військових.

Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ

Сили оборони безпілотниками у ніч на 30 серпня влучили по нафтопереробних заводах "Краснодарський" у Краснодарському краї та "Сизранський" у Самарській області Росії. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб Збройних Сил України.

Деталі

Зазначається, в рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "НПЗ Краснодарський" (Краснодарский край, рф).

Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік - бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф

- йдеться у дописі.

Також, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ повторно уразили нафтопереробний завод "Cизранський" у Самарській області РФ.

Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта. Результати вогневого ураження уточнюються

- повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити російську федерацію припинити збройну агресію проти України", - додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо

Атаки ЗСУ на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до дефіциту бензину по всій Росії, що спричинить зростання інфляції. Ударів зазнали Куйбишевський та Афіпський НПЗ, які є ключовими для російської військової промисловості.

Раніше повідомлялось, що українські атаки на російські НПЗ порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей рф, спричинивши дефіцит бензину. Удари по об'єктах у Новошахтинську, Усть-Лузі та трубопроводу "Дружба" є відповіддю на агресію рф.    

У самарі куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів - ЗМІ

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Інститут вивчення війни
Збройні сили України
Україна