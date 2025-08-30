$41.260.06
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 4704 просмотра

Силы обороны Украины попали по НПЗ "Краснодарский" и "Сызранский" в ночь на 30 августа. Эти заводы производят топливо для российских военных.

Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ

Силы обороны беспилотниками в ночь на 30 августа поразили нефтеперерабатывающие заводы "Краснодарский" в Краснодарском крае и "Сызранский" в Самарской области России. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Отмечается, в рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставки горючего в воинские части оккупантов, в ночь на 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили "НПЗ Краснодарский" (Краснодарский край, РФ).

Этот нефтеперерабатывающий завод производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год - бензины, дизель, авиационное топливо. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ

- говорится в сообщении.

Также, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ.

Предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум. Объемы переработки до августа 2025 года составляли 8.5 млн тонн в год. Фиксируется пожар в районе объекта. Результаты огневого поражения уточняются

- сообщили в Генштабе ВСУ.

"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним

Атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к дефициту бензина по всей России, что повлечет за собой рост инфляции. Ударам подверглись Куйбышевский и Афипский НПЗ, которые являются ключевыми для российской военной промышленности.

Ранее сообщалось, что украинские атаки на российские НПЗ нарушили работу по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, вызвав дефицит бензина. Удары по объектам в Новошахтинске, Усть-Луге и трубопроводу "Дружба" являются ответом на агрессию РФ.

Вита Зеленецкая

