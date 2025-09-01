У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі
Київ • УНН
У селищі ільському краснодарського краю після падіння уламків безпілотника сталася пожежа. Пошкоджено два будинки та паркан, постраждалих немає.
У селищі ільському краснодарського краю після падіння уламків безпілотника сталася пожежа. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
У селищі Ільський у двох будинках вибило вікна, також в одному з них пошкоджено паркан. За іншою адресою від падіння частин дрона загорілася трава. Постраждалих немає, на місці працюють спецслужби
Як зазначають російські ЗМІ, у населеному пункті розташований ільський нафтопереробний завод, який уже неодноразово ставав ціллю атак українських дронів.
Водночас у місті кропоткін краснодарського краю також пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та зникнення електропостачання.
Нагадаємо
Сили оборони безпілотниками у ніч на 30 серпня влучили по нафтопереробних заводах "Краснодарський" у краснодарському краї та "Сизранський" у самарській області росії.
