У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі

У селищі ільському краснодарського краю після падіння уламків безпілотника сталася пожежа. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

У селищі Ільський у двох будинках вибило вікна, також в одному з них пошкоджено паркан. За іншою адресою від падіння частин дрона загорілася трава. Постраждалих немає, на місці працюють спецслужби - йдеться у дописі.

Як зазначають російські ЗМІ, у населеному пункті розташований ільський нафтопереробний завод, який уже неодноразово ставав ціллю атак українських дронів.

Водночас у місті кропоткін краснодарського краю також пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та зникнення електропостачання.

Нагадаємо

Сили оборони безпілотниками у ніч на 30 серпня влучили по нафтопереробних заводах "Краснодарський" у краснодарському краї та "Сизранський" у самарській області росії.

