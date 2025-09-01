У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі

$41.260.00
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 33136 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 77115 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 90637 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 106006 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 118251 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255909 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 114306 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86170 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 100088 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 24334 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 23354 перегляди
Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня31 серпня, 14:45 • 10341 перегляди
Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення31 серпня, 16:12 • 9384 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини31 серпня, 16:36 • 13257 перегляди
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина31 серпня, 17:04 • 11808 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 10608 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД19:40 • 6326 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений21:30 • 6514 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 105474 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 235671 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 236594 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 328413 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 276260 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Львів
Китай
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 111033 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 243620 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 266686 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 263696 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 243440 перегляди
Фейкові новини
Truth Social
Financial Times
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400

У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У селищі ільському краснодарського краю після падіння уламків безпілотника сталася пожежа. Пошкоджено два будинки та паркан, постраждалих немає.

У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі

У селищі ільському краснодарського краю після падіння уламків безпілотника сталася пожежа. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

У селищі Ільський у двох будинках вибило вікна, також в одному з них пошкоджено паркан. За іншою адресою від падіння частин дрона загорілася трава. Постраждалих немає, на місці працюють спецслужби

- йдеться у дописі.

Як зазначають російські ЗМІ, у населеному пункті розташований ільський нафтопереробний завод, який уже неодноразово ставав ціллю атак українських дронів.

Водночас у місті кропоткін краснодарського краю також пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та зникнення електропостачання.

Нагадаємо

Сили оборони безпілотниками у ніч на 30 серпня влучили по нафтопереробних заводах "Краснодарський" у краснодарському краї та "Сизранський" у самарській області росії. 

Ураження двох російських НПЗ: "Мадяр" повідомив, скільки ще виробництва "відмінусували" у росіян30.08.25, 09:50 • 6286 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніНовини з соцмереж
