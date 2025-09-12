Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются

Мэр москвы сергей собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, которые якобы летели в направлении москвы. Об этом пишет УНН со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Сбиты еще три вражеских БПЛА, летевших на москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб - отметил Собянин.

По его данным, сначала были сбиты два дрона, затем еще два, а позже - три. На местах падения обломков работают экстренные службы. Детали пока неизвестны.

Напомним

В ночь на 12 сентября в смоленске прогремели взрывы, местные жители слышали от пяти до восьми. Власти заявили о работе ПВО и возможной атаке беспилотников, под ударом оказался завод "Лукойл".

В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали