Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 15262 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 26418 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 17045 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 15400 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 21726 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14399 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16381 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14452 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14456 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Мэр москвы сергей собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, летевших в направлении города. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются

Мэр москвы сергей собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, которые якобы летели в направлении москвы. Об этом пишет УНН со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Сбиты еще три вражеских БПЛА, летевших на москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

- отметил Собянин.

По его данным, сначала были сбиты два дрона, затем еще два, а позже - три. На местах падения обломков работают экстренные службы. Детали пока неизвестны.

Напомним

В ночь на 12 сентября в смоленске прогремели взрывы, местные жители слышали от пяти до восьми. Власти заявили о работе ПВО и возможной атаке беспилотников, под ударом оказался завод "Лукойл".

Вероника Марченко

Война в УкраинеНовости из соцсетей