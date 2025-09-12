ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно
Киев • УНН
В ночь на 12 сентября ленинградская область рф подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников, уничтожено более 30 БПЛА. В аэропорту "пулково" задержано не менее 36 рейсов.
В ночь на 12 сентября ленинградская область рф подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников. По предварительным данным, уничтожено более 30 БПЛА. Об этом сообщают губернатор региона александр дрозденко и росСМИ, передает УНН.
Детали
По данным росСМИ, обломки беспилотников зафиксированы в городе всеволожск, в тосно, а также в селах покровское и узмино. Часть упала за пределами населенных пунктов в ломоносовском районе. Пострадавших нет.
Также в порту приморск во время атаки загорелось одно из судов. Предварительно, пожар уже потушен.
Силами и средствами ПВО над ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения
В то же время в аэропорту "пулково" из-за угрозы для полетов продолжает действовать план "Ковер": задержано по меньшей мере 36 рейсов на вылет.
Напомним
В ночь на 12 сентября мэр москвы сергей собянин сообщил о уничтожении семи беспилотников, летевших в направлении города.
Кроме этого, смоленск также оказался под атакой БПЛА, под ударом оказался завод "Лукойл".
В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали01.09.25, 03:32 • 15396 просмотров