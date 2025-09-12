$41.210.09
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно

Киев • УНН

 • 2122 просмотра

В ночь на 12 сентября ленинградская область рф подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников, уничтожено более 30 БПЛА. В аэропорту "пулково" задержано не менее 36 рейсов.

ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно

В ночь на 12 сентября ленинградская область рф подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников. По предварительным данным, уничтожено более 30 БПЛА. Об этом сообщают губернатор региона александр дрозденко и росСМИ, передает УНН.

Детали

По данным росСМИ, обломки беспилотников зафиксированы в городе всеволожск, в тосно, а также в селах покровское и узмино. Часть упала за пределами населенных пунктов в ломоносовском районе. Пострадавших нет.

Также в порту приморск во время атаки загорелось одно из судов. Предварительно, пожар уже потушен.

Силами и средствами ПВО над ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения

- написал губернатор дрозденко.

В то же время в аэропорту "пулково" из-за угрозы для полетов продолжает действовать план "Ковер": задержано по меньшей мере 36 рейсов на вылет.

Напомним

В ночь на 12 сентября мэр москвы сергей собянин сообщил о уничтожении семи беспилотников, летевших в направлении города.

Кроме этого, смоленск также оказался под атакой БПЛА, под ударом оказался завод "Лукойл".

В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали01.09.25, 03:32 • 15396 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика