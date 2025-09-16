Никаких дружественных намерений у россии нет: Зеленский о докладе Службы внешней разведки
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки относительно дальнобойных ударов по топливному сектору россии и намерений российского руководства. Он подчеркнул, что россия перестраивается под возможности войны и это можно перебить только сильными санкциями и украинской дальнобойностью.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины, в частности относительно дальнобойных ударов и намерений российского руководства, отметив, что никаких дружественных намерений у России нет. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня докладывал руководитель Службы внешней разведки Украины. Прежде всего о ситуации с топливным сектором в России после наших дальнобойных санкций. Спасибо за меткость операторам украинских дронов, спасибо нашим производителям как наших дронов, так и ракет. Чувствуется, что украинская промышленность набирает обороты
Также Зеленский заслушал доклад относительно намерений российского руководства, в частности относительно других стран.
Никаких дружественных намерений у России нет, и это мягко говоря. Система там перестраивается под возможности войны в любой момент и против любого противника. Это можно перебить только санкциями, сильными санкциями мира, и нашей дальнобойностью
