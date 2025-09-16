$41.230.05
16:50 • 5400 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 13602 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 13007 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 26967 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 41831 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 23139 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 37064 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 35720 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16272 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37161 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Теги
Авторы
Никаких дружественных намерений у россии нет: Зеленский о докладе Службы внешней разведки

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки относительно дальнобойных ударов по топливному сектору россии и намерений российского руководства. Он подчеркнул, что россия перестраивается под возможности войны и это можно перебить только сильными санкциями и украинской дальнобойностью.

Никаких дружественных намерений у россии нет: Зеленский о докладе Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины, в частности относительно дальнобойных ударов и намерений российского руководства, отметив, что никаких дружественных намерений у России нет. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня докладывал руководитель Службы внешней разведки Украины. Прежде всего о ситуации с топливным сектором в России после наших дальнобойных санкций. Спасибо за меткость операторам украинских дронов, спасибо нашим производителям как наших дронов, так и ракет. Чувствуется, что украинская промышленность набирает обороты 

- сказал Зеленский.

Также Зеленский заслушал доклад относительно намерений российского руководства, в частности относительно других стран.

Никаких дружественных намерений у России нет, и это мягко говоря. Система там перестраивается под возможности войны в любой момент и против любого противника. Это можно перебить только санкциями, сильными санкциями мира, и нашей дальнобойностью 

- добавил Зеленский.

Напомним

рф будет избегать реальной дипломатии и окончания войны, пока не будет ощущать действительно сильных потерь, в том числе экономических, заявил Президент Владимир Зеленский, реагируя на продолжение российских ударов по Украине и подчеркнув необходимость сильных санкций и тарифов на российскую торговлю.

Павел Башинский

