Жодного дружнього наміру в росії немає: Зеленський про доповідь Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідав керівника Служби зовнішньої розвідки України, зокрема щодо далекобійних ударів та намірів російського керівництва, зазначивши, що жодного дружнього наміру в росії немає. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України. Передусім про ситуацію з паливним сектором у росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів

Також Зеленський заслухав доповідь щодо намірів російського керівництва, зокрема щодо інших країн.

Жодного дружнього наміру в росії немає, і це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу, і нашою далекобійністю