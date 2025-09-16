Жодного дружнього наміру в росії немає: Зеленський про доповідь Служби зовнішньої розвідки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки щодо далекобійних ударів по паливному сектору росії та намірів російського керівництва. Він наголосив, що росія перебудовується під можливості війни і це можна перебити лише сильними санкціями та українською далекобійністю.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідав керівника Служби зовнішньої розвідки України, зокрема щодо далекобійних ударів та намірів російського керівництва, зазначивши, що жодного дружнього наміру в росії немає. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України. Передусім про ситуацію з паливним сектором у росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів
Також Зеленський заслухав доповідь щодо намірів російського керівництва, зокрема щодо інших країн.
Жодного дружнього наміру в росії немає, і це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу, і нашою далекобійністю
Нагадаємо
рф буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни, поки не відчуватиме дійсно сильних втрат, у тому числі економічних, заявив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на продовження російських ударів по Україні і наголосивши на необхідності сильних санкцій та тарифів на російську торгівлю.