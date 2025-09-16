$41.230.05
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
15:22 • 13114 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 12774 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 26661 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 41507 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 23046 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 36880 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 35650 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16251 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37137 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Жодного дружнього наміру в росії немає: Зеленський про доповідь Служби зовнішньої розвідки

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки щодо далекобійних ударів по паливному сектору росії та намірів російського керівництва. Він наголосив, що росія перебудовується під можливості війни і це можна перебити лише сильними санкціями та українською далекобійністю.

Жодного дружнього наміру в росії немає: Зеленський про доповідь Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідав керівника Служби зовнішньої розвідки України, зокрема щодо далекобійних ударів та намірів російського керівництва, зазначивши, що жодного дружнього наміру в росії немає. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України. Передусім про ситуацію з паливним сектором у росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів 

- сказав Зеленський.

Також Зеленський заслухав доповідь щодо намірів російського керівництва, зокрема щодо інших країн.

Жодного дружнього наміру в росії немає, і це мʼяко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу, і нашою далекобійністю 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

рф буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни, поки не відчуватиме дійсно сильних втрат, у тому числі економічних, заявив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на продовження російських ударів по Україні і наголосивши на необхідності сильних санкцій та тарифів на російську торгівлю.

Павло Башинський

