Польща звинуватила росію за підпал станції Starlink, у справі вже четверо затриманих

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Польща звинувачує росію за підпал супутникової станції Starlink у вересні, і є затримані у зв'язку з підозрою у диверсії. Про це повідомила польська влада, пише УНН з посиланням на AP.

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Підозрюваних, чиї імена не були оприлюднені відповідно до польських правил конфіденційності, було заарештовано в Німеччині, повідомили польські чиновники в понеділок. Їх звинувачують у навмисному підпалі інфраструктури Starlink 23 вересня у Волі-Кробовській у Польщі, приблизно за 40 кілометрів на південь від Варшави.

"Ми не сумніваємося, що за цим актом диверсії стоять російські розвідувальні служби", – заявив у пресрелізі міністр розвідувальних служб Польщі Томаш Семоняк, зазначивши, що російські розвідувальні служби все частіше звертаються до людей, пов'язаних зі злочинним світом.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у своєму дописі у X назвав інцидент "ще одним актом гібридної війни".

Як повідомило польське видання RMF24, було затримано третю та четверту особу, які можуть бути пов'язані з підпалом станції Starlink у Польщі. За оприлюдненими даними, одна з них – жінка. Її затримали в Берліні в межах окремої контртерористичної операції. Сьогодні, 13 жовтня, також очікується рішення про екстрадицію двох раніше затриманих громадян Туреччини до Польщі.

Затримана жінка, як пише видання, найімовірніше, мала допомагати в логістиці диверсійної операції. "Багато ознак свідчать про те, що вона була водієм раніше затриманих громадян Туреччини", - ідеться у публікації.

Польська прокуратура зараз має оцінити конкретну причетність цієї особи до підпалу телекомунікаційної установки. Після цього вони вирішать, чи є підстави вимагати її екстрадиції до Польщі.

За даними RMF FM, у цій справі також заарештовано четверту особу. Жінка та чоловік, які, як багато хто вказує, допомагали двом туркам, залишаються під вартою німецьких офіцерів.

Роль заарештованого чоловіка розслідується.

Польські слідчі розслідують їхню причетність до цього акту диверсії. Детальні результати дослідження визначатимуть, чи буде ухвалено рішення про їх екстрадицію до Польщі.

Оператором цієї станції є Exatel, державний телекомунікаційний оператор, який є одним із постачальників інтернет-трансляції через Польщу для України, пише видання.

Один з 210 інцидентів

Підпал у Польщі у вересні був одним із понад 210 інцидентів по всій Європі, які західні чиновники вважають диверсією та зловмисною діяльністю, пов'язаною з росією, що відстежується Associated Press з моменту вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

Минулого року британський суд визнав трьох чоловіків винними у підпалі в березні 2024 року, метою якого був лондонський склад, у якому знаходилися Starlink-и для України. Британські прокурори заявили, що це було сплановано російськими розвідувальними службами.

За словами офіційних осіб, однією з цілей нападів є підрив підтримки України, поширення страху та розбрату в європейських суспільствах та виснаження слідчих ресурсів. росія часто використовує посередників для таких атак, і деякі злочинці кажуть, що вони не знають, що їх найняла москва, пише видання.

Технологічний магнат Ілон Маск дозволив українцям використовувати свою систему супутникового зв'язку Starlink на власній території, зокрема на окупованих росією територіях, але обмежив використання супутникової системи всередині росії.

Голова польської розвідки заявив, що союзники України стикаються з майже постійною підривною діяльністю росії

Російські розвідувальні служби здійснюють майже "щоденні підривні дії", заявив Семоняк у вівторок на конференції з безпеки у Варшаві.

"Немає тижня, щоб не відбувалося жодної діяльності", і те саме стосується інших європейських країн, сказав він, додавши, що ця діяльність спрямована на країни, які підтримують Україну.

Він сказав, що таємна зловмисна діяльність росії в Польщі розпочалася на початку 2024 року, коли росія завербувала одноразових агентів на таких платформах, як Telegram, для здійснення атак, зокрема проти торгового центру.

"Наш ворог - тобто російські розвідувальні служби - змінює свої методи роботи та має необмежені ресурси", - сказав Семоняк.

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